Sıraya girdiler, heyecanla yerlerini aldılar. Sinema keyfini ilk kez bir tırın içinde yaşadılar.

Tel Abyad'lı çocuklar hiç hayal edemeyecekleri bir etkinlikle buluştu. Türk Silahlı Kuvvetlerinin desteğiyle Kültür ve Turizm gezici sinema tırı Tel Abyad'a götürüldü ve yüzlerce çocuk ilk kez beyaz perdeyle buluştu.

Şanlıurfa Kültür ve Turizm Müdür Yrd.Hakan Oğuz projeyle ilgili, "Çocuklarımızın hayal gücünü artırmak, onları sinemayla buluşturmak, aynı zamanda yaşadıkları travmayı bir şekilde atmalarını sağlamaktır." dedi.

Yüzlerce çocuk ilk kez sinemayla buluştu

Mobil sinema tırına koşan çocuklar gönüllerince eğlendi.

120 çocuk aynı anda tır içerisine kurulan sinema salonunda film izledi. Hayatlarında ilk kez bu keyfi yaşayan çocukların heyecanı görülmeye değerdi.

Proje sayesinde bir günde 500 Tel Abyad'lı çocuk sinemayla tanıştı.

Haber: Bülent Çulcuoğlu

Kamera: Bülent Serin