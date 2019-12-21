Meksika'nın Cozumel limanına yanaşan bir yolcu gemisi, limana demirlemek istedi. Bunun için manevra yapan yolcu gemisi, o sırada limanda bulunan başka bir yolcu gemisine dikkat etmedi, limandaki gemiye çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle limana yanaşan gemideki altı yolcu yaralandı.

Heri iki gemide de büyük maddi hasar meydana geldi.

Yaralılar hastaneye kaldırılırken kazaya ilişkin inceleme sürüyor.

Kaynak: TRT Haber