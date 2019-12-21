Dünya
Meksika'da yolcu gemileri çarpıştı: 6 yaralı21 Aralık 2019 Cumartesi 04:06 - Son Güncelleme 21 Aralık 2019 Cumartesi 04:05
Meksika'da bir yolcu gemisi limana yanaşmak için manevra yaptığı sırada, limanda bulunan başka bir yolcu gemisine çarptı. 6 yolcu yaralanırken, gemilerde maddi hasar meydana geldi.
Meksika'nın Cozumel limanına yanaşan bir yolcu gemisi, limana demirlemek istedi. Bunun için manevra yapan yolcu gemisi, o sırada limanda bulunan başka bir yolcu gemisine dikkat etmedi, limandaki gemiye çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle limana yanaşan gemideki altı yolcu yaralandı.
Heri iki gemide de büyük maddi hasar meydana geldi.
Yaralılar hastaneye kaldırılırken kazaya ilişkin inceleme sürüyor.
Kaynak: TRT Haber
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