Giysilerin içindeki etiketlere ya hiç bakılmıyor ya da kıyafet alındığı gün kesilip atılıyor. Oysa yıkama ve kurutma bilgilerinin yer aldığı bu etiketler, giysinin ömrüne ilişkin önemli bilgiler içeriyor. Ancak pek çok kişi bundan habersiz.

Giysinin doğru kullanımı için sadece etiketlere bakmak yeterli değil. Sembollerin anlamlarını da bilmek gerekiyor.

Moda tasarımcısı Başak Ballanlı, kova içinde yazanların bize giysiyi kaç derecede yıkamamız gerektiğini gösterdiğini söyledi.

"Eğer altında bir çizgi bulunuyorsa, bu onu hassas yıkama yapmamız gerektiğini, 2 çizgi bulunuyorsa ekstra hassas davranmamız gerektiğini bize ifade eder."

Hangi ürünler kuru temizlemeye uygun?

Etiketlerdeki semboller sadece yıkama talimatlarıyla sınırlı değil. Kıyafetlerin nasıl kurutulup ütüleneceği de yine bu etiketlerde yer alıyor. En sık yapılan hatalardan biri ise kuru temizlemeye verilecek giysilerin evde yıkanması.

Moda tasarımcısı Başak Ballanlı, "Bir ürün yüzde 95 ipekse, yüzde 5 akrilik içeriyorsa o ürünü zaten kuru temizlemeye vermek daha uygun olur. Bunu da talimattaki P işaretinden anlayabiliriz" dedi.

Kıyafete bir zarar geldiğinde, giysiyi kullanıcı hatası olmadan iade edebilmek içinde talimatlara uyulması şart.

Haber: İrem Çöteli

Kamera: Nurullah Soran