İstanbul'un simgesi İstiklal Caddesi...

Tarihi caddede yeni dönemde bazı değişiklikler yapılıyor. Caddede çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda getirilen ağaçlarla tüm cadde donatıldı.

Her gün yerli yabancı yüz binlerce kişiyi ağırlayan caddeye, manolya ağaçlarının bulunduğu saksılar yerleştirildi.

İstiklal Caddesi, sadece ağaçlarla değil yeni ışıklandırmalarla da cazibe merkezi olmayı sürdürecek.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Biz bundan sonra da ışıklandırma konusunda bir planlama yaptık. Rengarenk, ışıl ışıl bir İstiklal Caddesi olacak" dedi.

Düzenleme kapsamında İstiklal caddesinin güzel kokması içinde bir çalışma yapılacak. Belediye çalışanları, lavanta, gül ve yasemin kokuları sıkacak ve böylece cadde güzel kokacak.

Cadde ile özdeşleşen sokak müzisyenleri için de müzik durakları yapıldı.

Haber: Cem Şükrü Yıldız

Kamera: Musa Toprak