Eşsiz lezzetteki yemekleri, birbirinden farklı tatları, dünyaca ünlü baklavasıyla gastronomi kenti ilan edilen Gaziantep'in sorunu obezite.

Sağlık Bakanlığının araştırmasına göre, Türkiye'nin obezite ortalaması yüzde 31,5. Ancak Gaziantep'te bu oran yüzde 36. Kadınlarında ise ortalama yüzde 45'e kadar yükseliyor. Veriler üzerine Büyükşehir Belediyesi sağlıklı yaşam için kentte seferberlik başlattı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Sağlık Bakanlığıyla birlikte Obezite Eylem Planını hayata geçirdik. Şimdi özellikle hanımlar başta olmak üzere onların kitle endeksini ölçüyoruz. Taramalar yapıyoruz, onlara reçeteler veriyoruz ve yıllık planlamanın sonunda hem yemeğini yiyor hem kilosunu veriyor hem de sağlıklı bir şekilde hayatına devam ediyor" dedi.

Gaziantep sofralarındaki porsiyonların küçültülmesi önerildi

Konu, TBMM Obezite ile Mücadele Alt Komisyonunda da gündeme geldi. Gaziantep sofralarındaki porsiyonların küçültülmesi önerildi.

Gaziantep'in eşsiz yemeklerinden tadarken kent sakinlerinin obezite tuzağına düşmemesi için hem Büyükşehir Belediyesi hem de TBMM harekete geçti. Obezite oranının Türkiye ortalamasının üzerine çıktığı kentte porsiyonların yavaş yavaş küçültülmesi bile gündeme gelebilir.

Porsiyon önerisine destek verenler de oldu. Uzmanlar hareketli bir yaşam tarzının kalorileri dengelemede esas olduğu belirtiliyor.

Haber: Ramazan Düzgün

Kamera: Memiş Akçam