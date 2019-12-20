Gıdalarda tatlandırıcı olarak kullanılan şuruplar, çoğunlukla mısır nişastasından kimyasal tekniklerle üretiliyor. Yüksek fruktoz içeren bu şuruplar, düşük maliyeti nedeniyle doğal şekere tercih ediliyor.

Beslenme uzmanı Safiye Taş, fruktozun meyvede de olduğunu söyleyerek, şöyle konuştu:

"Hepimiz meyveden de fruktozu alıyoruz ancak mısırdan elde edilen yüksek früktozlu şurup ne yazık ki doğal meyve değil. Kimyasal bir işlemden elde edildiği için doğal form değil."

Pek çok hazır gıdada yüksek oranda şurup kullanılıyor

Obeziteyi ve tip 2 diyabeti tetikliyor, vücudumuzdaki ürik asit seviyesini yükseltiyor, kalp-damar hastalıklarına davetiye çıkarıyor. İşte tüm bunları hayatımıza tatlı diye giren mısır şurubu yapıyor.

Gazlı içeceklerde, aromalı süt ve meyve suları ile pek çok hazır gıdada yüksek oranda şurup kullanılıyor.

Bal diye bal aromalı şurup, sos adı altında da yine şurup katkılı nar ekşisi satılıyor. Gıda satın alırken, etiket içeriğini incelemekte fayda var.

Safiye Taş, "Eğer içerisinde fruktoz şurubu veya yüksek fruktozlu mısır şurubu varsa mutlaka üretici firma bize beyan ediyor oluyor. Bu ürünü almayıp, içinde yüksek fruktozlu mısır şurubu olmayan başka bir ürünü temin edebiliriz" dedi.

Haber: Gül Benli

Kamera: Volkan Balamir