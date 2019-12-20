Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, 1'inci Dünya Savaşı'nda Osmanlı ordusunun Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı, çatışmalar ve dondurucu soğuklar nedeniyle şehit düştüğü Sarıkamış Harekatı'nın 105'inci yılında anma etkinlikleri yapılacak.

"Son 140 yılın en acı olaylarından biri" olarak nitelendirilen harekatın 105'inci yılı dolayısıyla "Asımın Nesli Asrın Yürüyüşünde" sloganıyla Sarıkamış başta olmak üzere yurdun birçok yerinde düzenlenecek etkinliklerle, şehitler anılacak.

[Fotoğraf: AA]

Aralık 1914-Ocak 1915'teki harekatta şehit olanları anmak için ilçede her yıl ocak ayının ilk haftası düzenlenen etkinliklere, yurdun dört bir yanından binlerce kişi katılıyor.

Sarıkamış'ta bu yıl yapılacak etkinlikler için Gençlik ve Spor, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler ile Milli Eğitim bakanlıklarının desteğinde, Valilik, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Sarıkamış Kaymakamlığı ve Belediyesince yürütülen hazırlık çalışmaları aralıksız devam ediyor.

"Hüzün ve gururu bir arada yaşıyoruz"

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Sarıkamış Şube Başkanı Beyaz Reçber, Sarıkamış Harekatı'nın 105'inci yılında hüzün ve gururu bir arada yaşadıklarını söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Atalarının bu toprakların vatan olması için tarif edilemez bedel ödediğini anlatan Reçber, şöyle konuştu:

"Bundan 105 yıl önceki günleri duydukça bugünlere şükrediyoruz. Ordusuz devlet olmaz, ordu olacak ki devlet olsun. Ordumuzu her koşula daha iyi hazırlamamız lazım, geleceğin ne olacağı belli olmaz."

Reçber, "Dedelerimizin kahramanlıklarının peşinden gitmemiz, onlar kadar fedakarlık yapmamız, göğüs gerip birlik ve beraberliğimizi güçlendirmemiz lazım. Sarıkamış Allahuekber şehitlerimizi anmak için arkadaşlarımızla şehitliklerimizi ziyaret ederek Fatiha okuyoruz. Çektikleri acıları hissederek onlara dua ediyoruz" dedi.

Kaynak: AA