Ankara İtfaiye Dairesi Başkanı Salih Kurumlu, yangınların yüzde 53'ünün insan kaynaklı olduğunu belirterek, tedbirsizlikten kaynaklı söndürülmemiş sigara izmaritlerinin ve cam kırıklarının bilinçsizce doğaya atılmasının yangınlara yol açtığını söyledi.

Kurumlu, kentin farklı noktalarında bulunan 46 istasyondaki 790 personel ve 153 araçla yıl içinde 34 bin 365 görevi yerine getirdiklerini belirtti.

Salih Kurumlu, ayrıca canlı insan arama ve kurtarma faaliyetlerinde kullanılmak üzere 4 dedektör köpeğe sahip olduklarını, bu ekiplerin de uluslararası görevlerde yer alacak kabiliyeti barındırdığını vurguladı.

"Halkı bilinçlendiriyoruz"

Yangınların yaz aylarında tedbirsizlikten ve ihmalden artış gösterdiğine dikkat çeken Kurumlu, "Bu konuda biz de halkı bilinçlendiriyoruz. Verdiğimiz eğitimlerle üstüne basa basa bunları anlatıyoruz" dedi.

Kentte oluşabilecek su taşkınlarına karşı hızlı ve etkin müdahale için ilgili birim temsilcilerinden oluşan Afet Koordinasyon Merkezinin (AKOM) kurulduğunu anlatan Salih Kurumlu, meteorolojiden alınan verilere göre, su taşkınlarının önüne geçmek için müdahale araçlarının zaman zaman kentin belirli noktalarında nöbet tuttuğunu söyledi.

[Ankara İtfaiye Dairesi Başkanı Salih Kurumlu]

"Vatandaşların araçlarımıza yol vermesini bekliyoruz"

İtfaiye istasyonundan çıkan ekiplerin, olaya erken müdahale etmesinin, trafikteki sürücülerin duyarlı olmasına bağlı olduğunun altını çizen Kurumlu, şöyle konuştu:

"Bize ihbar geldikten sonra 20 saniye ile 40 saniye arasında maksimum çıkış yapıyoruz. Hep söylüyoruz 'İtfaiye geç gitmez, geciktirilir.' Trafik bizim için çok önemli. İtfaiye aracının siren sesini duyan vatandaşların bu konuda daha da duyarlı olmasını bekliyoruz. Vatandaşların araçlarımıza yol vermesini bekliyoruz. Araçlarımız, geniş ve büyük olduğu için dar sokaklara girmekte çok zorlanıyoruz. Vatandaşların araçlarını park ederken, bunları düşünmeleri gerekiyor. Yani yangını kendi evinde bile çıkacağını düşünmeleri lazım. Bunlar, vakalara geç gitmemize neden oluyor. Şehir içerisinde yaklaşık 6 dakika içerisinde vakaya müdahale etmiş oluyoruz. Kırsalda biraz daha süre uzayabiliyor."

Kaynak: AA