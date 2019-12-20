Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde yaşayan Yakup Çakmak'ın başına, çocukken nereden geldiği belirlenemeyen maganda kurşunu isabet etti.

Yaralı olarak kaldırıldığı hastanede, Çakmak’ın sol tarafında kısmı felç olduğu belirlendi.

[Fotoğraf: DHA]

Ameliyata alınan Yakup Çakmak’ın başına isabet eden kurşun, beynin riskli bölgesinde olduğu için alınamadı. Tedaviyle felç kalmaktan kurtulan adam, yaşamına başındaki mermi ile devam etti.

Hayatına engel oldu

Sürekli baş ağrısı çeken Çakmak’ın hayatı kabusa döndü. Okulunu bırakmak zorunda kalan Yaşar Çakmak, vatani görevini de yapamadı.

[Fotoğraf: DHA]

​Çay ocağında çalışan adam, olaydan itibaren büyük sıkıntılar çektiğini, sağlık sorunlarının sürdüğünü anlatarak, şöyle konuştu:

"Kardeşlerimle oynuyordum. O an kafama fındık ağacının dalı girdi sandım. Kafam kanayınca ailem beni hastaneye götürdü. Hastanede başımda kurşun olduğu söylendi. Doktorlar 'yaşamaz, ölür' dese de ailem beni Ankara’ya götürdü. Orada ameliyat ettiler ve beni felçten kurtardılar. Doktorlar, yaşasam bile ya felç olacağımı ya da sürekli bayılacağımı söylediler. Mermi başımda kaldı. 47 yıldır geçmeyen baş ağrısı ve uykusuzlukla mücadele ediyorum. Başım ağrıdığı için düzenli ağrı kesici alıyorum. Uyku sorunum var, yattığım zaman sanki biri kafama yumruk atıyormuş gibi acıyla sıçrayıp kalkıyorum. Artık bu acıya katlanamıyorum."

Kaynak: DHA