İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürü Deniz Engin, Yeşilay ile İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünün ortaklaşa yürüttüğü eğitimin ardından sigarayı bırakan 3 polis memuruna, törenle Cumhuriyet altını takdim etti.

Engin, İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatlarıyla başlanan eğitimler sayesinde bazı polislerin sigarayı bırakmasından mutlu olduklarını söyledi.

[Emniyet Şube Müdürü Deniz Engin]

Sigarayı bırakanlara ödül verileceğini eğitim toplantısında dile getirdiğini anlatan Engin, "Sigarayı bırakan memurlarımız hayata merhaba dedi. Ömrüne ve kesesine bereket geldi. Biz de sözümüzün arkasında durarak, kendilerine Cumhuriyet altınını veriyoruz. Kendilerini tebrik ederim" dedi.

"Verilen ödül, bize örnek bir hediye oldu"

Sigarayı bırakan polislerden İlhami Memur, 10 yıldan bu yana kullandığı sigarayı eğitimlerden elde ettiği bilinçle bıraktığını söyledi.

Memur, bir serüveni geride bırakarak, yeni bir hayata başladığını belirterek, şöyle konuştu:

"Verilen ödül, bize örnek bir hediye oldu. Emniyet Şube Müdürü Deniz Engin'e teşekkürlerimi iletiyorum. Polis olarak vatandaşa örnek olmak amacıyla bu etkinlikler planlanmıştı. Bu bilinci eğitimlerdeki uzmanlar bize çok iyi bir şekilde aktardı. Böylece karar verdim ve sigaradan kurtuldum. Yepyeni ve güzel bir hayata başladım."

Kaynak: AA