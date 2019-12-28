Yaşam
Artvin'deki yaban hayvan çeşitliliği fotokapanlara yansıdı28 Aralık 2019 Cumartesi 10:33 - Son Güncelleme 28 Aralık 2019 Cumartesi 10:42
Artvin'de yaban hayatı fotokapanlarla görüntülendi. Boz ayıdan yaban domuzuna, geyikten tilkiye, çok sayıda hayvanın görüntüsü kayıt altına alındı.
Kimi tek başına kimi sürüler halinde dolaştı. Artvin'de hayvan türleri, doğal ortamlarında kayıt altına alındı. Yaban hayvanları, dağ zirvelerinde, orman içlerinde görüntülendi.
Fotokapanlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince doğaya yerleştirildi. Boz ayıdan yaban domuzuna, geyikten tilkiye, farklı türlerde onlarca hayvan görüntülendi.
Görüntüler Artvin'deki yaban hayvan çeşitliliğini göz önüne serdi. Fotokapanlar kaçak avcılıkla mücadelede de etkin olarak kullanılıyor.
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: yaban hayvan yaban domuzu fotokapan boz ayı