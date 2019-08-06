Amasya'da golden cinsi bir köpek onuz doğurdu. O sevimli anlar amatör kameraya yansıdı. Şirin yavrular annelerini emmek için birbirleriyle yarıştı. Görüntüler izleyenlere tebessüm ettirdi.
Haber: Umut Yeşilyurt
Amasya'da onuz doğuran golden cinsi bir köpek, çevredekiler in ilgi odağı oldu.
Amasya'da golden cinsi bir köpek onuz doğurdu. O sevimli anlar amatör kameraya yansıdı. Şirin yavrular annelerini emmek için birbirleriyle yarıştı. Görüntüler izleyenlere tebessüm ettirdi.
Haber: Umut Yeşilyurt