Bayramın yaklaşması dolayısıyla kurban pazarlarında hareketlilik artarken besiciler, büyük emekle yetiştirdikleri kurbanlıkları görücüye çıkarıyor.

Kovancılar ilçesi Heybet Mahallesi'nde besici Hayri Ataş, "Herkül" isimli simental cinsi 1 ton 500 kilogramlık boğayı, 23 bin liradan satışa sundu.

Ataş, bu cins hayvanların bakımının kolay olmadığını, büyük emek sonucunda büyütüldüğünü söyledi.

İki yaşındaki boğasını ilk doğduğunda 3 ay boyunca sadece anne sütü ardından buzağı yemi ile beslediğini belirten Ataş, onun gelişmesi için büyük fedakarlık yaptığını anlattı.

Ailece Herkül'ü çok sevdiklerini, onu özel olarak beslediklerini belirten Hayri Ataş, şöyle konuştu:

"En iyi bir şekilde hayvanıma baktım. En iyi yemden verdim, hastalandığı anda veterinere götürüp ilaç aldım. Havaların sıcak olduğu zamanlarda onu özel sabunla yıkadık. Haftada bir yıkanmazsa rahat etmiyor. Temiz olduğu zamanda üzerine sinek konmuyor ve rahat dinlenebiliyor. Doğduğundan bu yana bebeğimiz gibi baktık. Yemedim yedirdim, içmedim içirdim. Çok sağlıklı büyümesi için elimizden geleni yaptık. "

Kaynak: AA