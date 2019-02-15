Avustralya'nın Gazette şehrinde ayrılmaz iki arkadaş...

Beagle cinsi sevimli köpek "Molly" ve terk edilmiş bebek keseli sıçan.

Molly kimi zaman uyuyan arkadaşını ağacın altında bekliyor, kimi zaman da onu sırtında taşıyor.

Molly'nin sahibi Sara Moyle, köpeğinin geçen ay yavrularını kaybettikten sonra annesi tarafından terk edilen sıçanla dostluğunun başladığını söyledi.

"Beni kesinlikle canlandırdılar, ikisinin de birbirine ihtiyacı olduğunu düşündüm. Bu yüzden onlarınki fantastik bir ilişki."

Kaynak: Reuters