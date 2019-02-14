Göbeklitepe'den çıkarılan eserlerin de yer aldığı, "Türkiye'nin en büyük müzesi" unvanına sahip Şanlıurfa Müze Kompleksi'nde, polislerle özel güvenlik görevlileri tarihi eserler konusunda bilgilendirildi.

Arkeologlar ve tarihçiler tarafından katılımcılara bir yandan eserlerle ilgili temel bilgiler verilirken, bir yandan da müzede bulunan ve kaçakçılık olaylarında sık karşılaşılan aralarında sikke, kitap ve seramik parçalarının da bulunduğu eserler tanıtıldı.

Polis ve özel güvenlikçilere eserlerin gerçeği, sahtesi ile hediyelik olanları tek tek gösterilerek, aralarındaki farklar anlatıldı.

"Bine yakın arkeolojik sit alanı var"

Şanlıurfa Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan, kentte görev yapan güvenlik görevlilerinin tarihi eserleri fark edebilmelerinin kaçakçılığın önlenmesinde büyük önem arz ettiğini belirtti. Aslan, başta havaalanı ve otogar olmak üzere çeşitli yerlerde görev yapan görevlilere eğitim verdiklerini aktardı.

Aydın Aslan, tarihi eserlerin korunmasında her vatandaşa görev düştüğünü vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Göz aşinalığı ve temel olarak tarihi eseri ayırt edebilme bilgisi vermeye çalışıyoruz. Bu kapsamda gerek polislere gerekse de güvenlik görevlilerine eğitim veriyoruz. Şanlıurfa'da bine yakın arkeolojik sit alanı var, bunların zenginliği son derece fazladır. Güvenlik görevlilerimizin kaçakçılığın önüne geçebilmek için tarihi eserleri fark edip tanıyabilmeleri büyük önem taşıyor. Bunun için teorik ve uygulamalı eğitimler veriyoruz. Etap etap bu eğitimleri sürdüreceğiz."

"Gerçek ile sahtesinin ayrımı zor"

Polis memuru Özgür Çelik ise, eğitimlerin faydalı geçtiğini dile getirdi. Havaalanında görev yaptığını söyleyen Çelik, tarihi eser kaçakçılarının en önemli çıkış noktalarının başında görev bölgesinin geldiğini ifade etti.

Eğitim olmayınca gerçek ile sahte olan eserin ayrımının zor olduğuna dikkat çeken Çelik, "Biz de zaman zaman sıkıntı yaşıyoruz. Gerçek ile sahte olan tarihi eserin ayrımına varmak yeterli eğitim almayınca zor oluyor. Çünkü sahte ile gerçeği birbirine çok benziyor. Bu eğitimler özellikle büyük önem taşıyor, bizim için çok faydalı oldu. Eğitime katkıda bulunan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyoruz" dedi.

Kaynak: AA