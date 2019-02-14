Oyuncu Erdoğan Sıcak, İstanbul Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camii'nde kılınan cenaze namazından sonra sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

Uzun süredir KOAH hastalığıyla mücadele eden usta oyuncudan acı haber geldi. Sıcak, tedavi gördüğü hastanede 12 Şubat Salı günü yaşamını yitirdi.

79 yaşındaki usta oyuncu Erdoğan Sıcak için, Bakırköylü Sanatçılar Derneği (BASAD) cenaze töreni düzenlendi.

Törene ailesi, yakınları ve sanat camiasından çok sayıda oyuncu katıldı. Sıcak'ın cenazesi Yedikule Mezarlığına defnedildi.

Erdoğan Sıcak kimdir?

Erdoğan Sıcak, 18 Ağustos 1940'ta Bakırköy'de doğdu. 1959 yılında usta sanatçı Haldun Dormen'in tiyatro okulunda eğitim aldı ve oyunculuğa adım attı. Birçok reklam filminde ve uzun metrajlı filmde oynadı. Yıllarca özel tiyatrolarda oyuncu ve yönetmen olarak görev aldı.

Erdoğan Sıcak, televizyon yayınlarının başlamasıyla önce TRT, daha sonra özel kanallardaki dizilerde oynadı.

Kaynak: DHA