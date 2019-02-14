Sıra dışı çalışmalarıyla bilinen 48 yaşındaki sanatçı Rıfat Koçak, Bodrum'da sanayi esnafını ziyaret ederek hurdaya ayrılan malzemeleri topluyor. Bu malzemeleri atölyesine götüren Koçak, hayvan veya insan temalı heykel çalışmalarına başlıyor.

Koçak'ın hurda ve metalle sanat eserleri yaptığını bilen bazı komşuları da evlerinde kullanmadıkları metal malzemeleri hurdacıya vermek yerine değerlendirilmesi amacıyla sanatçıya hediye ediyor.

Yaptığı heykeller birçok sergide yer alan sanatçı, bunlardan bazılarını da evinin bahçesinde tutuyor.

Koçak'ın en son yaptığı 100 parçadan oluşan ve yaklaşık yarım ton metal malzeme kullandığı 2,5 metrelik boynuzgaga kuşu heykeli de Torba Mahallesindeki bir villanın bahçesinde sergileniyor.

Geri dönüşüme gidecek malzemeler hayata dönüyor

Heykellerinde genel olarak otomobil, motosiklet ve bisiklet parçaları kullandığını ifade eden Koçak, "Atılan birçok atık malzemeleri bir araya getirerek heykeller yapıyorum. Geri dönüşüme gidecek olan malzemeleri bir şekilde hayata döndürmeye çalışıyorum" dedi.

Atık malzemelerden yaptığı eserlerin birçok evin bahçesinde sergilendiğine değinen Koçak, şöyle konuştu:

"Bugüne kadar yaptığım birçok heykelim ev, villa, otel ve turizm işletmelerinin bahçelerinde sergileniyor. İnsanlar bu heykelleri sahiplenmek istiyor. Metal, paslı ve soğuk olmasına rağmen, yaptığınız içtenliği ve yumuşaklığı göz önünde bulundurduğunuzda, insanlar bunu evlerinin içine bile alıyorlar. Heykelleri şömine başında veya yatak odasında bile görmek mümkün. Bu eserler iç mekanlarda da yer alıyor diyebiliriz."

Endonezya'da gördüğü kuştan etkilendi

Koçak, 6 metrelik bir kayayı oyarak metalle farklı bir figür yapmaya başladığını söyledi.

Villasının bahçesinde atık malzemelerden yapılan boynuzgaga kuşunun heykelini sergileyen diş hekimi Habip Şen ise, Endonezya'da bir kuş parkında gördüğü bu kuştan çok etkilendiğini, hatta çift olarak gezen bu türün bir süre omzunda kaldığını dile getirdi.

Kaynak: AA