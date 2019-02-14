“Koca Kafa”, işitme engelli bir Van kedisi. 3 yıl önce bir köpek tarafından ısırıldı ve kulakları duymadığı için de saldırıdan kaçamadı. Daha sonra kliniğe kaldırıldı.

Veteriner hekim onun artık arka bacaklarını kullanamayacağını ve felçli kalacağını söyledi. Koca Kafa’nın eski ailesi de uyutulmasını istedi.

Şimdiki sahibi Eren Güder ile hikayesi de burada başlıyor. Eren 23 yaşında. Ankara Üniversitesinde Bilgisayar Öğretmenliği okuyor.

Sokak hayvanlarıyla ilgilenen Eren, arkadaşının çalıştığı kliniğe bir sokak köpeğini götürmesiyle tanışıyor Koca Kafa ile. Sonrasında arkadaşının uyutulacağını söylediği sevimli kediye yuvasını hiç düşünmeden açıyor.

Kendini kabullenmesi zaman alsa da Eren hep yanındaydı

İlk başlarda alışmak ikisi için de zor oldu. Eren, onun için yeni biriydi. Ameliyat yaraları, felçli kalması Koca Kafa’yı psikolojik olarak etkiledi. Kendini kabullenmesi biraz zaman aldı. Eren ise hep ona destek oldu. Engel yaşamaması için odasını ona göre dizayn etti.

Eren’i zorlayan kısım, Koca Kafa’nın duymaması değildi. İlk kez felçli bir kediyle karşılaştığı için ne yapabileceğini düşündü.

“Kulakları duymuyor evet ama sürekli bir iletişim halindeyiz. Mama isteyişi, yatağa çıkmak isteyişi, oyun oynama isteyişi… Her bir ses tonu farklı aslında onun. Her ihtiyacını giderebiliyorum ev içinde. Kendisi o kadar güçlüydü ki, engelini görmüyor gibiydi. Ben de o bu kadar güçlüyken ondan güç aldım.”

Birlikte konsere bile gittiler

Daha sonra Eren, Koca Kafa için bir yürüteç yapmaya karar verdi. İnternette diğer engelli hayvanlar için yapılan videoları gördü. İzleyerek onun yürümesini kolaylaştıracak bir yürüteç yaptı.

Kedinin yürütece alışması neredeyse 1 sene sürdü. Eren, yürüteci hep odasında tuttu. Zarar gelmeyeceğini, yabancı olmadığını anlaması için... Koca Kafa’nın yürütece alışma sürecini, sadık dostu şöyle anlatıyor:

“İlk başlarda bağladığımda hareket etmiyordu, sadece duruyordu. Sonra yürümeye başladı. Zamanla Koca Kafa da yürütecine alıştı. Ben de farkındalık yaratmak için onunla dışarıya çıktım. Parklara gittik. Konsere gittiğimiz bile oldu. İnsanlardan da olumlu tepki aldığımız için genelde güzel havalarda dışarda oluyoruz.”

2 yakın arkadaşı “Haçi” ve “Hayri”

Koca Kafa dışarı çıktığında ise yalnız olmuyor. 2 yakın arkadaşı var. Biri sevimli köpek “Haçi”, diğeri oyuncu kedi “Hayri”. Haçi, sayesinde köpeklere olan travmasını yendi. Hayri ise oyun arkadaşı.

Eren, Koca Kafa’nın günlük fotoğraflarını, açtığı sosyal medya hesabından paylaşıyor. Bunu yapmasının sebebi, engelli hayvanların da mutlu olabildiğini göstermek.

Haber, kamera: Gülçin Sakarya, Nurya Yardımcı

Kurgu: Bertuğ Ulukan