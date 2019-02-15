Massachusetts Institute of Technology (MIT) ve Southampton Üniversitesinden araştırmacılar, deniz yüzeyindeki fitoplanktonların (deniz ile tatlı su ekosistemlerinin anahtar faktörlerinden biri) güneş ışığını emdiğini ve yansıttığını açıklıyor. Bu da okyanusa mavi yeşil arası bir ton veriyor.

Artan sıcaklıklar sudaki fitoplanktonların sayıca azalmasına neden oluyor. Çalışmada, temel olarak daha az güneşin emilmesinin okyanusun renginin değişmesine neden olacağı belirtiliyor.

Çalışmaya göre, okyanusta fitoplanktonun azaldığı bölümler kademeli olarak maviye dönecek. Kalan kısımlar ise önümüzdeki 80 yıl boyunca yavaş yavaş yeşile dönecek.

Çalışmanın baş yazarı Dr. Stephanie Dutkiewicz, "Ancak bu değişiklik muhtemelen çıplak gözle görülmeyecek" diyor.

Araştırmacılar, 2100 yılına kadar okyanus sıcaklıklarının 3 derece artacağı varsayımı üzerinde çalışıyor.

Kaynak: Reuters