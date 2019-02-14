Spor artık salonlardan, açık havadaki sahalardan dijital ortama taşınıyor. Hatta dijital çağda "elektronik spor" olarak açılan bu yeni sayfanın olimpiyatlarının düzenlenmesi dahi gündemde.

Elektronik sporun ekonomik hacmi küresel ölçekte çığ gibi büyüyor. Bu akımın dışında kalmayan Türkiye’de de, 2018 yılında E-Spor Federasyonu kuruldu. 3 büyük kulüp de kendi kadrolarını oluşturdu. Oyun ihracat rakamları ise 1 milyar doları aştı.

“En büyük avantajımız nüfusumuzun yüzde 51’i 25 yaşın altında”

GAMING İstanbul Organizatörü Meriç Akyürek, “En büyük avantajımız nüfusumuzun yüzde 51’i 25 yaşın altında. Bu insanlar yaratıcılar, gençler, çok zekiler ve bu kültürün içinde doğdular. 2. en büyük avantajımız Türk olarak, genetik olarak rekabetçiyiz. Dolayısıyla bize E-Spor çok uygun. Bana kalırsa rekabetimiz E-Spor’a yönelik oyunlar geliştirmek ve E-Sporcu geliştirmek üstüne olacak. Devlet ve özel kurumlar bunu fark ettiler ve E-Sporcu yetiştiriyorlar.” dedi.

Federasyonun kurulmasıyla, E-Sporcuların resmi statüleri de sağlandı.

Türkiye, E-Spor oyunlarının fuarlarına ev sahipliği yaparak da bu sektörden pay alıyor. Fuarlarda E-Sporcular fenomen isimlerle tanışma ve kendilerini uluslararası ölçekte geliştirme fırsatı buluyor.

“Türkiye gelişmekte olan pazarlardan bir tanesi”

EPIC Games Gelişmekte Olan Pazarlardan Sorumlu Direktör Ömer Dönmez, Türkiye’de oyun sektörünün gelişmekte olan pazarlardan bir tanesi olduğunu söyledi. Türkiye’de yaklaşık 16 senedir oyun sektöründe çalıştığını belirten Dönmez, “Dolayısıyla ülkeyi ve coğrafyayı gayet iyi biliyorum. Amacım da mümkün olduğunca firmalara Türkiye’nin özelliğini ve güzelliğini anlatabilmek.” dedi.

Pazarın yüzde 80’i reklam ve sponsorla ilerliyor

E-Spor pazarının yüzde 80'i reklam ve sponsorla ilerliyor. GSM operatörleri, içecek firmaları, otomobil dünyası ve daha pek çok sektör e-sporun parçası olmak için yatırım yapıyor.

E-Spor desteklerinin bundan 2 yıl önce bir takım sponsorluğunda başladığını ifade eden Vodafone Türkiye Pazarlama Direktörü Nedim Baytorun, “Gamerlara, oyun severlere, tutku alanı oyun olan gençlere birçok farklı avantajlar sağlıyoruz biz marka olarak.” dedi.

“90 bin adet oyun bilgisayarı satıldı geçen sene”

Sektöre en büyük yatırımı yapanlar ise kuşkusuz bilgisayar firmaları. Türkiye’de geçen sene 90 bin oyun bilgisayarı satıldığını dile getiren HP Türkiye Kişisel Sistemler Kategori Yöneticisi Ece Ergüven, “Sadece kullandıkları bilgisayarlar da değil bu bir portföy bakıldığında. Klavyesinden kulaklığına, çantasına vs. çılgın bir sektör.” ifadelerini kullandı.

Dijital oyun pazarında ilerlemenin formülü ise yazılımdan geçiyor. Ticaret Bakanlığı e-sporun gelişmesi için her türlü desteği veriyor.

“Artık kendilerini dünya markaları olarak görmek istiyoruz”

Oyun şirketlerinin yurt dışı pazarlarına yönelik reklam, tanıtım, pazarlama, yurt dışı birim, marka tescil, belgelendirme, danışmanlık, fuar katılımları gibi pek çok pazara giriş çalışmalarını da desteklediklerini belirten Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “Artık kendilerini dünya markaları olarak görmek istiyoruz.” dedi.

Oyun ihracatı 1 milyar doları aştı

Devlet desteği Türkiye'nin e-sporda ilerlemesini hızlandırdı. Türkiye'nin oyun ihracatı geçtiğimiz 2 yılda yüzde 100 artarak 1 milyar doları aştı.

Haber: Sezen Ceceli Köse

Kamera: Ümit Turan, Hayrettin Kavi, Deniz Kahraman