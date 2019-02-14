Yaşları 8 ile 14 arasında değişen ve farklı okullarda okuyan o öğrenciler geçtiğimiz yaz Houston'daki NASA Uzay Merkezi'nde eğitime katıldılar.

Roket yapan öğrenciler, merkezdeki çalışmaları yakından takip ettiler.

Öğrenciler, astronotların uzayda karşılaştığı en büyük sorunu çözmek için çalışıyorlar. Proje kapsamında, yapay yer çekimli bir uzay istasyonu prototipi tasarlandı.

En büyük sorunun yer çekimsiz ortam olduğunu dile getiren Proje Sorumlusu Demet Erim, “O yüzden de bir yapay yerçekimi oluşturabilirsek, astronotların tüm sorunlarını ortadan kaldırırız dediler. Şimdi NASA'ya sunmak üzere bu proje üzerinde çalışıyorlar.” dedi.

Ortaokul ve lise öğrencilerinden oluşan ekip, NASA'daki danışmanları ile bir video konferans gerçekleştirdi ve projelerini anlattı.

Uzay görevleri için robotlar tasarlıyorlar

Geleceğin astronotları, uzay görevlerinde kullanılması için robotlar da tasarlıyor.

Projeleriyle ulusal ve uluslararası bilim yarışmalarına katılacak bu ekibin en büyük hedefi, astronot olmak ve Türkiye'nin uzay projelerinde görev almak.

Kaynak: TRT Haber