Tanzim satış pazarlarında ürün çeşitliliği artıyor. Sebze ve meyvenin yanında bakliyat satışları da başlayacak.

Dünya Bakliyat Günü çerçevesinde TMO Genel Müdürlüğü binası önünde düzenlenen etkinlikte konuşan Güldal, organizasyonun bakliyat üretimi ve tüketimi konusunda farkındalığın artırılması amacını taşıdığını ifade etti.

Güldal, Türkiye'nin bakliyatın anavatanı olduğuna dikkati çekerek, bu ürün grubuna ilişkin farkındalığın gelecek nesillere aktarılması gerektiğini ifade etti.

"Üretilen veya satılan bakliyat ürünlerinin hiçbiri ithal değil"

Konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Güldal, mercimek fiyatlarının son iki yıldaki düşüşüne ilişkin soru üzerine şunları söyledi:

"Bakliyat üretimi 2018 yılında ciddi manada artış gösterdi. Mercimek üretimimiz yüzde 43, nohut üretimimiz yüzde 34 arttı. Üretimimizdeki artış, maliyetlerdeki azalma, verimliliğin artması ve TMO'nun da bakliyat alımıyla tekrar görevlendirilmesi sektöre ciddi bir ekonomik katkı sağladı. Şu anda ürettiğimiz veya satıştaki bakliyat ürünlerimizin hiçbiri ithal değil. Bakliyat ürünlerini satış noktalarımızda piyasanın yaklaşık yüzde 40 altında piyasaya sunuyoruz."

Güldal, nohut ve mercimek ithalatını gerektirecek bir durum olmadığını da anlatarak, ithalatın önünün açılmasının söz konusu olmadığına, ihtiyaç olursa ithalat yapılacağına dikkati çekti. Güldal, nohut ve bakliyat stoklarının dolu olduğunu belirtti.

Tanzim satışlarda bakliyat da yer alacak

Bakliyat ürünlerinin tanzim satışı için hazırlıkların sürdüğünü belirten Güldal, "Çok kısa bir zamanda bakliyat ürünlerimiz de TMO fiyatlarıyla tanzim satış noktalarında olacak. Elimizdeki nohut, mercimek ürünleri yerini alacak." dedi.

Nohutun kilosunun 4 liradan, mercimeğin ise 4 buçuk liradan vatandaşa ulaştırılması bekleniyor.

Güldal, soğan fiyatlarında da ciddi düşüş olduğunu ifade ederek, bu ürünle ilgili piyasada sıkıntı olmadığını sözlerine ekledi.

Kaynak: TRT Haber, AA