İstanbul'da yaşayan Naciye Küçükpomak 6 sene önce oğlunu dünyaya getirdi.

4 ay sonra çocuğunun serebral palsi hastası olduğunu öğrendi. Eşiyle ayrılınca tüm zorlukları tek başına göğüsledi.

Doğuştan serebral palsi hastası Ali’nin ilk zamanlar hareket kabiliyeti oldukça kısıtlıydı. Ancak annesinin desteği ve gördüğü tedaviler sayesinde ilk adımlarını atmaya başladı.

Şuan Ali'nin adım atabildiğini belirten Anne Nacite Küçükpomak, şunları söyledi:

''Doktor ilk teşhisi koyduğunda senin çocuğun yürüyemez, konuşamaz, hiçbir şey yapamaz, belki de makineye bağlı kalacak, en kötüsünü söyledi bana. Ellerini tuttuğumda adım atabiliyor. Kafasını kaldıramazken şu anda çok güzel hareketler edebiliyor. Parka gidiyoruz, hava güzelse fizikten çıkıp yemek yiyoruz, oğlumu sırtıma alıp koşuyoruz, at terapisine gidiyoruz, sahile gidiyoruz. Onun engelli olması bunları yapmayacağım anlamına gelmiyor. Normal bir çocukmuş gibi davranıyorum.''

Ali'nin en büyük desteği annesi

Oğlunu bırakabileceği kimse olmadığı için Naciye Küçükpomak'ın düzenli bir işi yok. Kermeslerde el emeği ürünler satarak geçimini sağlıyor.

Tedavilerini karşılamakta tek başına zorlandığını söyleyen Anne Küçükpomak, ''Yüzebiliyor, hipoterapi ata biniyor. Ama bunların hepsi tedaviyle oluyor ve ben tek başıma biraz zorlanıyorum. O yüzden havuza da yollayamıyorum, at terapistine de haftanın üç günü gideceğimiz yerde on beş günde bir defa gidebiliyoruz'' dedi.

Genç kadın evladına olan desteğini bir an olsun bırakmıyor.

Kamera: Fatih Özdemir