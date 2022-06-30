Organ naklinden estetik operasyonlara, tüp bebekten saç ekimine kadar bir dizi sağlık hizmetinde yabancıların tercih ettiği ülkelerin başında Türkiye geliyor. Kaliteli hizmeti, ileri teknolojisi, alanında uzman hekimleriyle Türkiye, sağlık turizminin önde gelen ülkelerinden biri haline geldi. Öyle ki 2022 yılının ilk çeyreğinde sağlık turizmi için 285 bini aşkın kişi Türkiye’yi tercih etti. Yıl sonuna kadar sağlık turizminden elde edilecek gelirin 4 milyar dolara ulaşması hedefleniyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre sağlık turizmi için Türkiye'ye 2021’de 642 bin 444 kişi gelerek 1 milyar 48 milyon dolarlık harcama yaptı.

Pandemide pek çok sektör gibi sağlık turizmi de etkilendi. Buna rağmen 2020’de 388 bin 150 hastadan 548,9 milyon dolar gelir elde edildi.

Peki sağlık turizmi için ülkemiz hangi alanlarda kimler tarafından daha fazla tercih ediliyor? Sağlık turizmiyle ilgili beklentileri ve sektörün geleceğini Türk Sağlık Turizmi Derneği Başkanı Dr. Servet Terziler, TRT Haber’e anlattı.

2015 dönüm noktası oldu

Türkiye’de sağlık turizminin geçmişinin çeyrek asır öncesine dek uzandığını ifade eden Terziler, “2000’li yılların başında insanlar tek tük ülkemize geliyordu. Birtakım dünya çapında vizyonu olan doktorlar kendi tanıtımlarını bireysel olarak yapıp hastalarını getirmeye çalışıyordu. Fakat özellikle saç ekiminin çok iyi sonuçlar vermesi, estetik cerrahi konusunda değerli hocalarımızın muhteşem sonuçlar getirmesi yavaş yavaş ilgiyi üzerimize çekmeye başladı. Ve 2010 yılından sonra bir ivme başladı. 2015 yılında patladı. Bizim için çok önemli bir dönüm noktasıydı” diyor.

2015’ten sonra sağlık sektörü her yıl çıtayı biraz daha yükselterek büyümeye devam etti. Bunun sebebini ise Dr. Terziler şöyle açıklıyor:

“Estetik uygulamalar dünyada çok büyük kabul gördü. Avrupalı, Amerikalı dünyanın birçok yerinde insanlar vücutları daha güzel olsun istiyorlar. Ve bu konuda ülkemiz dünya üssü oldu diyebiliriz. Saç ekiminde, estetikte ve sağlıkta İstanbul’umuz dünyanın baş şehri oldu desem doğru bir ifade olur.”

[Fotoğraf: AA]

2023 hedefi 10 milyar dolar

Türkiye’nin sağlık turizmi alanında dünyanın bir numaralı ülkesi olmak için emin adımlarla ilerlediğini ifade eden Dr. Terziler, “Yaklaşık 100 milyar dolarlık sağlık turizmi pastası var dünyada. Biz yüzde 3’üne henüz ulaşabildik. Bu inşallah yavaş yavaş artacak. Hem Hazine Bakanı, Ticaret Bakanı hem de son dönemlerde Cumhurbaşkanı’mızın sağlık turizmiyle ilgili çok önemli açıklamaları var. Cumhurbaşkanımız 2023’de 10 milyar doları buluruz diye güzel bir söylemde bulundu. Bunun olmaması için hiçbir neden yok” diyor ve sebebini açıklıyor:

“Çünkü şehir hastaneleri çok güzel oldu. Oralarda genel sağlık alanında çok güzel çıkışlar bekleniyor. Özel sektör çok dinamik çok aktif. Ve şu an ülkemizde çok güzel markalar oluştu.”

[Fotoğraf: AA]

200’e yakın ülkeden geliniyor

Türkiye sadece kalitesiyle değil coğrafi konumuyla da önemli bir sağlık turizmi destinasyonu. Çünkü 4 saatlik uçuş mesafesinde 1,5 milyar kişinin rahatlıkla ulaşabildiği bir ülke. Şu anda Avrupa, Arap Yarımadası, Kuzey Afrika, Kanada, ABD, Avustralya, İsveç, Norveç, Danimarka, Kore, Japonya ve Çin’in de dahil olduğu dünyanın dört bir yanındaki 200’e yakın ülkeden sağlık turisti Türkiye’ye geliyor.

Herkesin aklına sağlık turizmi denilince bu alanın lokomotifi saç ekimi, diş veya estetik operasyonlar geliyor. Ancak Türkiye’de genel sağlık hizmetleri alanında da çok kaliteli bir hizmet veriliyor. Dr. Terziler, şöyle konuşuyor:

“Hatırı sayılır miktarda ülkemizde organ nakilleri böbrek nakli, karaciğer nakli yapılıyor. Onun yanında obezite için cerrahi müdahaleler, şeker hastalığı için cerrahi operasyonlar, bunun yanında kanser tedavisi kemik iliği nakli gibi dünyada birtakım zor yapılan işlemler ülkemizde başarıyla ve uygun fiyatla uygulandığı için akın akın geliyorlar.”

Türkiye’nin sağlık turizmindeki payını artırmak için birtakım çalışmalar yapılıyor. Ticaret Bakanlığı öncülüğünde yürütülen çalışmalarla daha fazla turistin Türkiye’ye çekilmesi hedefleniyor. Bunun için tercümanlık desteğinden belgelendirmeye, danışmanlıktan yurt dışı birim desteğine 14 alanda destek sağlandı.