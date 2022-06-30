Hayata gözlerini Ege Denizi'nde lastik bir botta açtı...

O sırada annesinin ve 26 göçmenin bulunduğu bot, Yunanistan'a ait unsurlarca Türk karasularına geri itiliyordu.

Diğer göçmenler durumu Yunan askerlerine anlatmaya çalıştı ama ilk yardım yerine sert tepkiyle karşılaştı.

Yardım Türk sahil güvenlik ekiplerinden geldi

'Umuda yolculuk' sırasında dünyaya gelen bebek ve anneye yardım Türk sahil güvenliğinden geldi.

Ekipler, Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında lastik bota ulaştı. Togo uyruklu anne ve bebeği ile diğer göçmenler kurtarıldı. 32 yaşındaki anne ve bebeği hemen ambulansla Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Anne ve bebek gözlem altında

Yapılan kontrollerde ikisinin de sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.

Juvel Capta ismi verilen bebek ve annesi, bir süre daha hastanede gözlem altında tutulacak.

Diğer göçmenler ise, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından geri gönderme merkezine götürüldü.