'Umuda yolculuk' sırasında dünyaya gelen bebeğe Türkiye sahip çıktı
Yunanistan bu kez de yeni doğum yapan anne ile bebeğin içinde olduğu bir botu Türk kara sularına geri itti. 'Umuda yolculuk' sırasında dünyaya gözlerini açan bebek ve anneyi, Türk Sahil Güvenliği kurtardı.
Hayata gözlerini Ege Denizi'nde lastik bir botta açtı...
O sırada annesinin ve 26 göçmenin bulunduğu bot, Yunanistan'a ait unsurlarca Türk karasularına geri itiliyordu.
Diğer göçmenler durumu Yunan askerlerine anlatmaya çalıştı ama ilk yardım yerine sert tepkiyle karşılaştı.
Yardım Türk sahil güvenlik ekiplerinden geldi
'Umuda yolculuk' sırasında dünyaya gelen bebek ve anneye yardım Türk sahil güvenliğinden geldi.
Ekipler, Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında lastik bota ulaştı. Togo uyruklu anne ve bebeği ile diğer göçmenler kurtarıldı. 32 yaşındaki anne ve bebeği hemen ambulansla Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Anne ve bebek gözlem altında
Yapılan kontrollerde ikisinin de sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.
Juvel Capta ismi verilen bebek ve annesi, bir süre daha hastanede gözlem altında tutulacak.
Diğer göçmenler ise, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından geri gönderme merkezine götürüldü.
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