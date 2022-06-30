Haber Giriş: 30 Haziran 2022 Perşembe 16:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bolu'da sağanak nedeniyle rögarlar taştı
[Fotoğraf: AA]
Bolu'da etkili olan sağanak nedeniyle bazı rögar kapaklarından sular taştı, yollarda birikintiler oluştu.
Bolu'da 5 gündür aralıklarla süren sağanak, öğleden sonra etkisini artırdı.
Yağmur suları Borazanlar Mahallesi'nde bazı rögar kapaklarından taşınca yollarda su birikintileri oluştu.
[Fotoğraf: AA]
Güzergahı kullanan sürücüler, trafikte yavaş ilerlemek zorunda kaldı.
Bolu Belediyesi ve emniyet ekipleri, kentte olumsuzlukların yaşanmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
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