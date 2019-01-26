Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde 2014'te sezaryenle dünyaya gelen ve annesi tarafından kabullenilmeyen minik şempanzeye Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin tarafından "Can" ismi verildi.

Ailesinin kaldığı kafesin yanına yapılan özel bir yerde tutulan Can'a 3 kişilik bir ekip özenle bakıyor.

Anne sütünden eksik kaldığı için bıldırcın yumurtası, protein yönünden zengin mama, laktozsuz süt karışımıyla günde 5 öğün beslenen Can, hayvanat bahçesinin maskotu haline geldi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, Türkiye'de ilk defa bir hayvanat bahçesinde sezaryenle şempanzenin dünyaya geldiğini anımsattı.

Can'ın bakıcısını bir anne gibi gördüğünü belirten Özsöyler, "Bakıcısına bir anne gibi sarılıyor ve o kadar kendine yakın görüyor. Bu sürede aile bağları kopmasın diye aynı barınakta anne ve babasıyla birbirini görecek şekilde bir kafes yaptık. Çünkü bu hayvanlar aileden tamamen koptuğu zaman kendilerine zarar veriyor" dedi.

Can yeni evine taşınıyor

Özsöyler, hayvanat bahçesinde bulunan maymunlara mevcut yerlerin kendilerine dar geldiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Onlara daha modern ve daha ferah 'Şempanze Adası' yaptık. 3 dönüm üzerine kurduğumuz bu ada oldukça geniş ve ziyaretçilerin hayvanları rahatlıkla görebileceği şekilde tasarladık. Yaz ve kış olarak ikiye ayırdığımız bu adada hayvanlar çok rahat şekilde hareket edecekler. Kışlık bölümü ise alttan ısıtmalı ve doğal ortamlarına uygun dizayn ettik. Tabi bunun yanında Can'a da özel bir oda tahsis ettik. Can burada anne ve babasını görecek ancak birbirine zarar veremeyecek şekilde ayarladık."

Can'a özel aile terapisi

Özsöyler, Can'ı çok sevdiklerini ve ondan kopmak istemediklerini ancak maymunun doğal yaşam alanının ailesinin yanı olduğunu söyledi.

Can'ı anne ve babasının kokusundan, gözünün önünden ayırmamak için ailesinin kaldığı kafesinin yanında özel bir yer yapıldığını anlatan Özsöyler, Can'ın gün içinde uzun süreli annesine baktığını, annesinin ise bazen karşılık verdiğini bazen de umursamadığını belirtti.

Özsöyler şempanze Can'ı en kısa sürede ailesinin yanına vermek için çalıştıklarını vurgulayan Özsöyler, şunları söyledi:

"Yaptığımız özel terapilerle Can, anne ve babasına dokunabiliyor aynı şekilde onlar da karşılık veriyor. Bu alışım süresi geçtikten sonra anne ve babasının yanına bırakacağız. Alışma sürece olacak mutlaka. Şimdilik birbirlerini görüp, dokunabiliyorlar. Annenin hareketlerini dikkatle izliyoruz o ne zaman tam kabullenirse Can'ı o zaman tamamen annesinin yanına vereceğiz. Nisan ayında inşallah tüm maymunlar yeni evlerine taşınacak."

Kaynak: AA