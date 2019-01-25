Kimi için bir heves, kimi içinse süslü bir hediye paketinden ibaret. Genellikle senaryolar hep aynı: Sokaklarda kalan sayısız can. Aralarında evlerden atılanlar da var, kendi yaşam alanından edilip ormanlara terk edilen de. Yaşanan travmaların boyutu ise hayli büyük.

Dövüldüler, dövüştürüldüler, aç bırakıldılar, fahiş rakamlarla satın alınıp ölüme sürüklendiler. Aralarında insanlara hala güvenen de var, yaşadığı işkence ve üzüntüyle herkesi tehlike olarak gören de. Hikayeler farklı ama buluştukları çatı aynı.

İşte buna dur demek ve bir nebze olsun sokak hayvanlarına can suyu olmak için başlatılan projelerden bir tanesi: PATİPARK…

Yeri geldi mamaları sırtlarında taşıdılar

Annelik içgüdüsüyle doğan bu projenin mimarı 4 kadın. Bunlardan biri de 48 yaşındaki Hülya Akça. PATİPARK hayvanseverler derneği olarak köpeklerin barınmalarını, beslenmelerini ve sağlık giderlerini üstlenen bir ekip olduklarını belirterek, şunları söylüyor:

"2015 yılından beri buraya hiçbir köpeği getirmedik. Burada zaten belediyelerin, insanların bıraktıkları köpekleri beslemekle başladık. Zaman içinde sayımız arttı, şu an 600’e yakın. Yolumuz ve imkanlarımız kötü olmasına rağmen bir gün bile gelmemezlik yapmadık. Yeri geldi mamaları sırtımızda taşıdık ama yine de beslenmelerine yardımcı olduk."

"Savunmasızlar ve korunamazlarsa kışı atlatamazlar"

Çıkılan yolda hedefleri, şehirden uzağa, ölüme terk edilmiş sokak köpeklerinin sadece karınlarını doyurmaktı. Zaman içinde bunun yetmediğini anladılar. Onların barınmaya, hastalandıklarında tedaviye ve düzensiz çoğalmalarının önüne geçilmesine de ihtiyaç vardı. Kolları sıvayıp sosyal medya üzerinden birlik olup düzenli etkinliklere başladılar.

Etkinlikler için gecesini gündüzüne katan bir diğer isim Serap Yoğuş. O, "Biz bunlar için buradayız nefes alıyorsak bir nefes de buradaki canlarımız için almaya çalışıyoruz" diyor. Kara kışın henüz geçmediğini ve önümüzde yağmurlu, soğuk ve karlı günlerin olduğunu hatırlatıyor Yoğuş.

"Yeterli sayıda kulübe olmadığı için hayvanlar barınma sıkıntısı yaşıyor. Barınağımızda çok sayıda yavru köpeğimiz de var, savunmasızlar ve eğer korunmazlarsa kışı atlatamazlar."

Minik patilere yuva için ter döktüler

Ellerinde sadece sayılı günlere yetecek kadar yaş ve kuru mama kaldı. Hayvanlar için daha fazlasına ihtiyaç var… En büyük ihtiyaçlardan biri ise onların tabiriyle ‘’çatılı bir mamalık’’.

Şansı olanlar sahiplendirilip bir yuvaya kavuşuyor, kalanlara ise eldeki imkanlarla elverişli bir yaşam alanı oluşturuluyor. Sosyal medya sayesinde etkinliklerine devam eden ve toplanan ekip, sömestir tatilini iyi değerlendirmenin peşinde. Yıl içerisinde okullar tarafından ziyaret edilen barınak çocukların gözdesi. Ara tatilde aileleriyle gelmek isteyen çocuklar için bol bol etkinlikler düzenleniyor. Bu sayede çocuklara hem hayvan sevgisi aşılanıyor, hem de üretmeleri sağlanıyor. Ortaya çıkan kulübeler de sıcacık bir yuvaya dönüşüyor.

Bu hafta sonu da el birliğiyle kulübeler yapıldı. Genç yaşlı her yaştan hayvansever, minik patilerin başını sokacağı bir yuva için soğuk havaya aldırış etmeden eline çivisini çekicini alıp geldi. Belki imkanlar yetersizdi ama imece usulü herkes hedef uğruna ter döktü.

Sokaklar onlar gibi çok sayıda hayvanla dolu. Yardıma muhtaç canlar barınaklarda sevilmeyi ve beslenmeyi bekliyor. Onlara destek olmak ise çok basit; Bir gülüş, bir tatlı söz ve bir kap mama.

Haber: Nihal Keskiner

Kamera: Gülçin Sakarya, Şeyma Özkaynak

Kurgu: Bertuğ Ulukan