Ayşen Gruda, 1,5 yılı aşkın süre pankreas kanseri ile mücadele etti. Bir aydır İstanbul'da özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi görüyordu. Çarşamba günü yaşam savaşını kaybetti, vefat etti.

Ayşen Gruda'nın naaşı cenaze namazının kılınacağı Zincirlikuyu Camii'ne götürüldü.

Yakınları ve sevenleri Gruda'nın tabutu başında dua etti. Namazın ardından Gruda'nın naaşı Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedildi.

Birçok filmde rol aldı

1944 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Ayşen Gruda, "Deve Kuşu Kabare", "Hababam Sınıfı Müzikali", "Yedi Kocalı Hürmüz" gibi oyun ve müzikallerde sahneye çıktı. Tiyatronun yanı sıra, sinema filmleri, televizyon programları ve dizilerde oyunculuk yaptı.

Skeçlerden birinde canlandırdığı karakterin ardından, “Domates Güzeli” olarak anılmaya başladı.

Sinemada “Tosun Paşa”, “Süt Kardeşler”, “Şabanoğlu Şaban”, “Hababam Sınıfı", “Neşeli Günler” gibi çok sayıda klasikleşmiş Türk filminde rol aldı.

Kaynak: TRT Haber