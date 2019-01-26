Türkiye'nin sosyal bilimler alanında ilk ve tek tematik devlet üniversitesi olan Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinin Rektörü Prof. Dr. Mehmet Barca, üniversitenin kuruluşu ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Okulun kurulmasına 2013 yılında karar verildiğini anımsatan Barca, kampüsün Ulus'ta tarihi alanların iç içe geçtiği bir bölgede bulunduğuna dikkati çekti. Barca, üniversite olarak sosyal bilimlerde öncü olma, yeniliklere imza atma ve yükseköğretim alanında sosyal bilimlerin gelişmesini sağlama misyonunu üstlendiklerini vurguladı.

Araştırma üniversitesi, girişimci üniversite olarak tasarlanan bir eğitim kurumu olduklarını söyleyen Barca, bu çerçevede öğrencilerinin büyük bir bölümünün master ve doktora öğrencisi olduğunu, akademisyenlerinin de zamanlarının önemli bir kısmını araştırmaya ayırdığını anlattı.

Barca, "Üniversitemizde yapılan bilimsel faaliyetlerin toplumsal faydaya dönüşmesi, hayata dokunur hale gelmesi için altyapılar oluşturuyoruz. Araştırma üniversitesi ve girişimci üniversite bağlamında Türkiye'nin ilk sosyokentini kuruyoruz" dedi.

"Patentini aldığımız bir isimlendirme"

Türkiye'de mühendislerin öncülüğünde, bilimin yeniliğe yansıdığı alanlar olarak faaliyet gösterin 70'in üzerinde teknokent bulunduğundan bahseden Barca, sosyal yenilik kurumlarının ise dünyada 20 civarında örneğinin olduğunu söyledi.

İngiltere, İspanya, Singapur ve ABD'deki örnekleri yerinde inceleyerek daha kapsamlı, kurumsal altyapısı sağlam bir sosyokenti geliştirme kararı verdiklerini anlatan Barca, şöyle konuştu:

"Araştırılmış bilgiyi aynı zamanda toplumsal faydaya transfer etmenin bir köprüsü olarak düşündüğümüz sosyokent, bir yanıyla araştırmacı yetiştirme amacı taşıyacak, diğer yanıyla topluma hizmet edecek. Özellikle toplumun tıkandığı alanlarda açılım yapmaya götürecek sosyal yeniliği birlikte değerlendirmek istiyoruz. Teknokentlerin tabi olduğu kanunun aynısına sosyokent de tabi. Bu çerçevede başvurumuzu Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza yaptık. Bakanlığımız büyük ihtimalle şubat ayında karara bağlamış olacak."

Cumhurbaşkanlığı kararını da kapsayan iki süreçten olumlu karar çıkması durumunda sosyokentin tüzel kişiliğinin resmen kurulacağını belirten Barca, "Türkiye'deki ilk sosyokent olacak. Bu isim de bize ait, patentini aldığımız bir isimlendirme. İhtisas alanımız sosyal yenilik olduğu için sosyokent ismini verdik, bizim marka ismimiz" dedi.

"100 şirkete yer verebileceğimiz bir alan oluşturduk"

Teknokentlerin çalışma usul ve esaslarının aynısının sosyokent için de geçerliği olacağını belirten Barca, şunları söyledi:

"Yenilikçi proje fikirlerine sahip olan kurumların kiracımız olmasına imkan sağlayacağız. Şimdilik 100 kadar şirkete yer verebileceğimiz bir alan oluşturduk. Bir adım sonrasında da 400 şirkete yer verebileceğimiz büyüklükte bir alan tanımlamaya çalışıyoruz."

Barca, "Özellikle sosyal konularla sosyal yenilikle ilişkili proje fikirleri olan ve üniversitenin araştırma, laboratuvar kapasitesinden faydalanmak isteyenleri belli kriterleri sağlamaları koşuluyla kiracı olarak kabul edeceğiz. Bu çerçevede yenilikçi projelerini buralarda çalışıp ürün ve hizmete dönüştürmenin, bir adım sonrasında da ekonomik getiriye konu etmelerinin altyapısı sağlanmış olacak" dedi.

Şirketlerin hukuk, psikoloji, sosyoloji ve tarih gibi alanlarda dışarıdan hizmet alımı yerine üniversitenin kapasitesinden de yararlanma imkanını yakalayacağını anlatan Barca, sosyokentin hem pilot uygulamalar hem de yenilik yaratma açısından önemli katkılar sağlayacağını söyledi.

"Ulaşmayı hedeflediğimiz öğrenci sayısı 10 binle sınırlı"

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinin akademik yapısıyla ilgili bilgileri paylaşan Barca, üniversite bünyesinde Hukuk, Siyasal Bilgiler, Yabancı Diller, Dini İlimler, Beşeri Bilimler, İletişim ve Sanat Fakülteleri ile Sosyal Bilimler, Doğu ve Afrika Araştırmaları, Batı Dünyası, Türk Dünyası ve İslam Dünyası Araştırmalar Enstitülerinin bulunduğunu anlattı.

Enstitüler bünyesinde bu yıl toplam 42 lisans üstü programın açıldığını belirten Barca, "Bilginin üretilmesi, bilim insanlarının, çeşitli kurumların ihtiyaç duyduğu araştırmacıların yetiştirilmesi yönünde çalışma yürütülen, lisans öğrencimizi bile araştırma için eğitim bağlamında yetiştirdiğimiz bir üniversiteyiz" diye konuştu.

Türkiye'de ilk kez açılan çok sayıda master ve doktora programına sahip olduklarını vurgulayan Barca, şu anda yarısı lisans, yarısı lisans üstü olmak üzere 1500 civarında öğrencileri bulunduğunu bildirdi.

Tematik bir üniversite olduklarına ve araştırmada derinleşme açısından kapsamlı üniversiteler gibi 100 bin, 150 bin öğrenci rakamlarına ulaşma hedeflerinin bulunmadığına dikkat çeken Barca, "10-15 yıl içerisinde ulaşmayı hedeflediğimiz öğrenci sayısı 10 binle sınırlı olacak. Bunun 7 bininin lisans üstü, 3 bininin de lisans öğrencilerinden olmasını arzuluyoruz" dedi.

12 müze kurulacak

Prof. Dr. Barca, üniversitenin Ulus yerleşkesinin Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk başbakanlık binası olduğunu ifade ederek bu tarihsel alanları gelecek nesillere aktarma amacıyla toplam 12 müze kurma kararı aldıklarını bildirdi.

Barca, Başbakanlık binasının altının da hazine odası olduğunu anlatarak yapımına başlanan ilk müzenin bu hazine odası olacağını söyledi.

Binada, en son Adnan Menderes olmak üzere 9 başbakan tarafından kullanılan çalışma ofisinin de Menderes anısına müzeye dönüştürüleceğini söyleyen Barca, daha önce İstiklal Mahkemesi olan diğer binanın bir odasının da müze olacağını aktardı. Valiliğin kullandığı binanın da Osmanlı Devleti'nden Türkiye Cumhuriyeti'ne geçen en eski yapı olduğunu belirten Barca, burada da Ankara İdari Müzesi'ni oluşturacaklarına işaret etti.

Barca, 1930'larda yapılan ve Türkiye'nin ilk kamu işletmesi olan Sümer Holding binasında da müze kuracaklarını anlatarak müzeleri 2023 yılına yetiştirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Kaynak: AA