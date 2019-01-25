Milyonlarca kullanıcısı bulunan mobil iletişim şirketi Turkcell'in yerli ve milli projelere yatırımları sürüyor. Şirketin Genel Müdürü Kaan Terzioğlu TRT Haber'e özel röportaj verdi.

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, dijitalleşme sürecini @trthaber'e değerlendiriyor. https://t.co/9EU1pnbv7h — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 25 Ocak 2019

Terzioğlu , data ve petrolün birbiriyle çok benzeştiğini dile getirerek, "Hakikaten varili 60 dolar aşağı yukarı ama petrolü işlediğiniz zaman milyon dolarlık değerler ortaya çıkıyor. Data da öyle." dedi

"Datayı Türkiye'de tutup işlememiz lazım"

Datanın gigabaytının 2 dolar olduğunu anlatan Terzioğlu, datanın işlendiğinde trilyon dolarlık bir değere kavuştuğunu vurguladı.

Terzioğlu, "Bu datayı ülkemizde tutmamız ülkemizin mühendisleri ile işlememiz lazım. Ülkemizin ‘data center’larında bir anlamda servisleştirmemiz lazım. Bizim amaçlarımızdan biri bu" diye konuştu.

"Turkcell'in odağında da dijitallaşme var"

DAVOS Zirvesi ve Dünya Ekonomik Formun'daki izlenimlerini değerlendiren Terzioğlu, dünya'nın kendisini dijitalleşmeye hazırladığını söyledi:

"Tartışmaların gündeminde dijitallaşme var demiştim. Bu çok önemli. Çünkü bizim şirketimizin de gündeminde odağında, hedefinde dijitalleşme var. Biz o yüzden kendimize dijital operatör diyoruz. Baktığınızda son 10 yılda dünyada 10 trilyon dolarlık bir dijital ekonomi yaratıldı. Bu değer önemli verimlilik kazançları getirdi bize. Endüstri 4.0'a daha hızla yürümemizi sağlıyor"

"Teknolojiyi vicdanla birlikte kullanmayı öğretmeliyiz"

Terzioğlu, digitalleşirken, eleştirel düşüncenin müfredata katılmasının da bütün dünyanın gündeminde olduğunu belirtti. Çocukların özellikle eğitimi açısından konunun hassas olduğunu söyledi:

"Burada önemli olan insanlara teknolojiyi vicdanla beraber kullanmayı eleştirel düşünceyi bir anlamda öğretebilmek, aktarabilmek.Eğer bunu başarabilirsek hakikaten dünyanın önünde müthiş bir zenginleşme süreci başlayacak. Yapay zeka, insanın vicdanı ile birleştiğinde bugünkünün yüz hatta bin katı zenginliklerin ortaya çıkması mümkün."

Kaan Terzioğlu, Sosyal Medya'daki yalan haberlerin tüm Dünya için büyük bir sorun olduğunu da vurguladı.

Kaynak: TRT Haber