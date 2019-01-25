Türk Silahlı kuvvetleri 2016'da terörle mücadele konseptini baştan aşağı değiştirirken, yerli ve milli silahlar için de yeni bir dönemin kapısını açtı.

Envantere dahil olan yerli ve milli silah ve mühimmat, hem yurt içerisinde hem sınır ötesinde terörle mücadeledeki etkinliği artırdı.

Bu yerli ve milli ürünlerden biri de bomba imha robotu Zafer... Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine yeni katıldı. Zafer ilk kez TRT Haber tarafından Hakkari Yüksekova'da işbaşında görüntülendi.

Bomba imha robotunu mayın ve el yapımı patlayıcı timi METİ kullanıyor. Teröristlerin kurduğu tuzakların etkisiz hale getirilmesinde kullanılan ekipman hayati öneme sahip.

Engel tanımıyor, hendekleri aşıyor, tuzakları imha ediyor

Yüksekova 7. Hudut Alayında görevli METİ timleri "Zafer" sayesinde arazide korkusuzca ilerliyor. Bu yerli silah tırmanıyor, hendekleri aşıyor, kar ya da buz hiçbir engeli tanımıyor.

"Zafer", taşınabilir kontrol ünitesi ve mobil platform olmak üzere iki ana parçadan oluşuyor. Kablolu ve kablosuz kullanılma özelliğine sahip.

"Zafer" sayesinde tim üyeleri, kilolarca ağırlıktaki korumalı kıyafetleri ile patlayıcıların yanına yaklaşmak zorunda kalmıyor.

Fotoğraf ve video kaydı sayesinde detaylı inceleme imkanı sağlıyor.

Bomba imha timlerinin patlayıcılara yaklaşmasına gerek kalmıyor

Yüksekova METİ Kısım Komutanı Tuna Oktay, yerli bomba ihma robotuyla ilgili bilgileri şöyle sıraladı:

"500 metre mesafeden kablosuz olarak her türlü görüntüyü aktarabiliyor. Kablolu olarak da yüz metre mesafeden görüntü aktarımı yapabiliyor. Paletleri sayesinde her türlü arazi koşullarında hareket edebiliyor. 360 derece dönebilen gece görüş marifetli 3 adet kamerası mevcut. 5 km hıza ulaşabiliyor. 3 saat boyunca bizi arazide el yapımı patlayıcılara karşı koruyabiliyor."

Zafer, yalnızca sınır içerisinde görev yapmakla kalmıyor. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatı bölgelerinde sivillerin yaşam alanlarının tuzaklardan temizlenmesinde önemli rol oynuyor.

Haber: Damla Erikan

Kamera: Memiş Akçam