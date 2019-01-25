Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Afyonkarahisar'da, bir otelde düzenlenen İl Değerlendirme Toplantısına katıldı.

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantının ardından Bakan Kurum, valiliği ziyaret etti. Kurum'a, Vali Mustafa Tutulmaz'ı ziyaretinde, AK Parti milletvekilleri Veysel Eroğlu ve İbrahim Yurdunuseven, AK Parti Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Mehmet Zeybek ve AK Parti İl Başkanı Hüseyin Sezen eşlik etti.

Kurum, burada yaptığı açıklamada, Bakanlığının Afyonkarahisar'a son 16 yılda yaklaşık 5 milyar lira yatırım yaptığını söyledi.

Kentte 293 milyon liralık yatırımın devam ettiğini anlatan Murat Kurum, şöyle konuştu:

"İmaret Camisi çevresindeki 250 bin metrekarelik alanda kentsel dönüşüm projesini başlattık. Burada 3 bin 200 hak sahibimiz var. Yapacağımız proje, bölgeye uygun, az katlı, gerçekten özlemini duyduğumuz örnek bir proje olacak. 3-4 katı geçmeyen, tarihi ve kültürel değerlerin ön plana çıktığı, örnek bir kentsel dönüşüm projesi gerçekleştireceğiz. Mısri Camisi etrafında da 170 bin metrekarelik alanda aynı şekilde proje gerçekleştireceğiz. Afyonkarahisar'a ve bölgeye değer katacak bir projeyi başlatmış olacağız. Bu iki yerde ilk etapta 500'er konut inşa edeceğiz. 2019'da inşaata başlamak suretiyle kentsel dönüşüm projelerini 2023'e kadar tamamlamak için startını vermiş olacağız."

"28 ilde 25 milyon metrekare alanda 52 Millet Bahçesi"

Kurum, 81 ilde Millet Bahçesi yapmayı hedeflediklerini hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Her ile en az bir Millet Bahçesi yapma hedefiyle yola çıktık. '2'inci 100 Günlük Eylem Planı' kapsamında 28 ilde 25 milyon metrekare alanda 52 Millet Bahçesi çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Afyonkarahisar'da spor kompleksinin yanındaki 159 bin metrekarelik alanda Millet Bahçesi yapıyoruz. Burası, termal turizmin de gerçekleştiği çok önemli bir lokasyon. Millet Bahçesi içinde Millet Kıraathanesi olacak. Gençlerimiz burada kitap okuyacaklar. Afyonkarahisar'a gelen vatandaşların burada vakit geçirebileceği çok önemli bir proje olacak."

Frigya Vadisi'nde 5,5 milyon liralık proje

İçinde Kütahya, Eskişehir ve Afyonkarahisar'ın yer aldığı Frigya Vadisi'nde de çalışma yürüttüklerine dikkati çeken Bakan Kurum, "Yaklaşık 550 bin hektarlık bir alan, Anadolu Medeniyetleri Müzesi olarak proje gerçekleştiriliyor. İlk 100 günde belli sosyal donatı projelerini gerçekleştirdik. Şimdi 5,5 milyon lira bedelle çevre düzenlemesi ve sosyal, kültürel alanların olduğu projeyi de 2019 yılı içerisinde başlatacağız. Anadolu Medeniyetleri Müzesi adına önemli bir adımı da atmış olacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA