Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından tarihi dokusuna uygun şekilde restore edilen Çalık Camii'nde, uzun bir aradan sonra cuma namazı kılındı. Vali Recep Soytürk de cuma namazını burada kıldı.

Vatandaşlardan Mehmet Ümit Başoğlu, tarihi caminin yeniden ibadete açılması dolayısıyla mutlu olduklarını belirterek, "Allah devletimize zeval vermesin. Şehitlerimizin de mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Geçen yıl Afrin'deki terör örgütü PYD/PKK mensuplarının roketli saldırısında büyük hasar gören Çalık Camii'nde, iki kişi yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA