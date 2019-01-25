Kore Savaşı'nın seyrini değiştiren 1. Türk Tugayı'nın 25 Ocak 1951'de Çin Ordusunu mağlup ettiği Kumyangjang-ni Muharebesi'nin 68. yılı dolayısıyla Ankara'daki Kore Anıtı'nda tören düzenlendi.

Törene, Güney Kore'nin Ankara Büyükelçisi Choi'nin yanı sıra Ankara Vali Yardımcısı Kemal Karadağ, 4. Kolordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri, Yeni Zelanda, Hollanda, Belçika gibi ülkelerin diplomatik temsilcileri ve şehit yakınları katıldı.

Choi, Birleşmiş Milletlerin (BM) işgale son vermek, bölge ve dünya barışına yönelik tehdidi ortadan kaldırmak üzere savaşa müdahale etme kararı aldığını hatırlatarak, "Türk askerlerinin Kore Yarımadası'nda gösterdiği cesaret, yiğitlik ve kahramanlıklarını daima anacak ve şükranla yad edeceğiz." ifadesini kullandı.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Emekli Albay Şükrü Tandoğan ise savaşın gidişatı hakkında bilgiler verdi. Türk askerlerinin keşif ve taarruzla Çin mevzilerini ele geçirdiğini anlatan Tandoğan, bu sayede BM orduları adına büyük bir zafere imza atıldığını kaydetti.

Kore Savaşı'nda Türk Tugayı'na bu başarısından ötürü Amerikan Kongresi tarafından "Mümtaz Birlik Nişanı", Kore Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Syngman Rhee tarafından da "Cumhurbaşkanlığı Birlik Nişanı" verilmişti.

Kaynak: AA