Şinhua ajansının haberine göre, Çin Bilimleri Akademisine bağlı Nörobilim Enstitüsünden bilim adamları uyku bozukluğu, alzheimer ve depresyonla bağlantılı sirkadyen ritim bozukluğu hastalığı taşıyan genetiği değiştirilmiş bir makak maymundan çoklu klonlama yaptı.

Şanghay’da dünyaya gelen 5 primatın, insan psikolojisine benzer sirkadyen ritim bozuklukları çeken erkek bir makak maymununun derisinden alınan bir hücreyle klonlandığı, klonların da donör primatla aynı hastalıkları yaşadığı ifade edildi.

Klon primatların beyin fonksiyonuyla alakalı ciddi hastalıklar ile yeni ilaçların geliştirilmesi ve bu ilaçların başarı oranını artırmada yardımcı olabileceği belirtildi.

Çalışmanın sonuçları Çin dergisi National Science Review'da yayımlandı.

Çin, geçen yıl da bir çift primat klonlamış, makak maymunlarına Cong Cong ve Hua Hua adını vermişti.

Dünyada ilk kez 1958’de bir iribaş kurbağa yavrusu, 1963’te bir sazan balığı klonlanmış, 1996’da ise bir koyun klonlanmıştı. Yetişkin bir koyundan alınan hücre ile deneyler yapılmış ve 227’nci denemede başarıya ulaşılmıştı. Daha sonra domuz, inek, köpek, tavşan ve fare gibi birçok hayvan klonlanmıştı.

Kaynak: AA, Reuters