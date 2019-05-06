Samsun'daki Göğceli Mezarlığı içinde 1206 yılında çivi kullanılmadan inşa edilen Göğceli Camii, mimarisi ve motifleri ile Anadolu'nun en güzel ahşap mimari örneklerinden birini oluşturuyor.

"Kurtboğazı" geçme tekniği ile inşa edilen cami, Türkiye'de ayakta kalan en eski ahşap camilerden biri olarak gösteriliyor.

Sekiz asırdır ayakta olan caminin zemininde deprem takozu kullanıldığı için depremlerde yıkılmadığı söyleniyor. Kök boya kullanılan camideki motifler, ilk günkü canlılığını koruyor.

Asırlık camide yüzyıllardır uygulanan mukabele geleneği ise genç hafızlar tarafından sürdürülüyor.

"Bölgenin ve ülkenin ender eserlerinden biri"

Göğceli Camii imamı Ahmet Özköse, tarihi caminin ibadete açık olduğunu belirtti. Caminin pelit ağacından yapıldığını anlatan Özköse, şunları söyledi:

"Camimiz hiç çivi kullanılmadan kurtboğazı tekniği ile yapıldı. Camimiz bu bölgenin ve ülkenin ender eserlerinden biri. Bu bölge, nem oranı yüksek, rutubetli bir bölge olduğu için cami, yerden bir metre yükseklikte yapılmış."

Yerden yüksek caminin altında sürekli hava dolaşımı olmasının, tahtaların çürümesini engellediğini vurgulayan Özköse, cami yapılırken altına deprem takozu konulduğunu, bu sayede birçok depreme rağmen yıkılmadığını belirtti.

Mukabele geleneği yüzyıllardır sürüyor

Asırlardır ibadet yapılabilen camide, mukabele geleneğinin sürdüğünü söyleyen Özköse, mukabelelerin, üç ayların başı recebi şerif ile başladığını, şaban ve ramazan ayıyla devam ettiğini anlattı.

Özköse, tarihi camide yeniden ramazanı karşılamanın heyecan ve mutluluğunu yaşadıkların belirterek, "Biz mukabeleye üç ayların başlangıcı recep ayı ile başladık. Her ay iki hatim yapıyoruz. Bayrama kadar altı hatim yapmış olacağız. Mukabeleleri genç hafızlarımız yapıyor. İnşallah bu çocuklarımız gelecekte Ümmeti Muhammed'e hizmet edecekler" dedi.

Asırlık camide mukabele, sabah namazından önce ve öğle namazından sonra olmak üzere iki vakitte yapılıyor.

Kaynak: AA