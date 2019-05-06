36 yaşındaki emekli grafiker Ali Var, İzmir'in Buca ilçesinde yaşıyor.

6 yaşındayken 2003 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nöroloji Bölümünde ALS-MNH teşhisi konuldu.

Hastalığın ilerlemesi nedeniyle zamanla vücudunun tamamını kullanamaz hale gelen Ali Var, 3 yıl sonra hayatını yatağa bağlı olarak sürdürmeye başladı.

Çocukluk yıllarından itibaren gerçekleştirmek istediği uçma ve fotoğraf çekme arzusunu hastalığı nedeniyle uzunca bir süre ertelemek zorunda kaldı.

30 dakika boyunca İzmir'i gökyüzünden seyretti

Hayallerinin peşinden koştu, tekerlekli sandalyesine sabitlenen makineyle fotoğraflar çekerek bu hayaline kavuştu. Çektiği fotoğraflarla Türkiye'nin birçok kentinde sergiler açtı. Geçen yıl da hayatını Irma Sokhadze Var ile birleştirdi.

ALS-MNH Derneği İzmir Şubesi, uçma hayalini öğrendikleri Var'ı evinden derneğe ait özel minibüsle alarak Çiğli ilçesindeki Kent Ormanı'na götürdü. Pilot Metin Pehlivan tarafından uçuş ile ilgili bilgilendirilen ve özel kıyafet giydirilen Var, motorlu yamaç paraşütüne taşındı.

Pehlivan ve Var'ı taşıyan motorlu yamaç paraşütü, 30 dakika boyunca 200 metre yükseklikte İzmir semalarında tur attı.

"Kendimi havada bir kuş gibi hissettim"

Uçuşun ardından duygularını eşinin yardımıyla anlatan Ali Var, fotoğraf çekme hayalini gerçekleştirdikten sonra uçma hayaline de ulaştığını söyledi.

Evinden uçuşun yapılacağı alana gelinceye kadar çok heyecanlandığını belirten Var, "Çok mutlu oldum, güzel bir gündü. Çocukluktan bu yana gelen uzun bir hayaldi. Kendimi havada bir kuş gibi hissettim. Hayatta hiçbir şey engel değil" dedi.

Irma Sokhadze Var da eşiyle 7 yıl önce tanıştıklarını, geçen sene evlendiklerini, hayatının en güzel günlerini onunla geçirdiğini vurguladı.

Var'ın yaşamının herkese örnek olması gerektiğinden bahseden Sokhadze Var, şunları anlattı:

"Ali iyi niyetli ve yaşamayı çok seven bir insan. 'Ali varsa engel yok' diyoruz. Onları taşıyan uçuş aracı kalkarken bakmak istemedim, gözlerimi kapattım. Bir süre takip ettim, uzağa gittikleri için göremedim. Neredeler diye bağırdım. Ali ile 7 gün 24 saat beraberiz, onun dudaklarını okuyarak anlaşıyoruz, bu yöntemi yavaş yavaş çözdüm."

"Ali'nin heyecanını hissettim"

Pilot Metin Pehlivan, şimdiye kadar 5 yaşından 70 yaşına kadar yaklaşık 400 kişiyi uçurduğunu, Var'ın uçma arzusunu bir arkadaşı vasıtasıyla öğrenince bunu gerçekleştirmek istediğini belirtti.

"Onunla uçmak benim için de çok güzeldi. Uçuşumuz harika geçti. Ali çok büyük heyecan duydu bunu hissettim, zaman zaman arkama dönüp onu kontrol ettiğimde yüzünde gülümsemeler vardı."

Kaynak: AA