Yozgat'ın Sarıkaya ilçesine bağlı Hisarbey köyünde yalnız yaşayan 18 yaşındaki lise öğrencisi Serkan Büyükünlü, annesinden miras kalan iplerle dokuduğu kilimleri satarak hayata tutunuyor.

Doğduktan 5 ay sonra babasını, 13 yaşında da annesini kaybedince öksüz kalan Büyükünlü, yaşam mücadelesinde tek başına kaldı.

Her türlü zorluğa rağmen taşımalı sistemle Sarıkaya Şehit Erhan Ülkü Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitimini sürdüren Büyükünlü, annesinden miras kalan iplerle ata yadigarı 100 yıllık tezgahta kilim, seccade, çanta, heybe dokuyup satmaya başladı.

Sarıkaya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'ndan da aylık 800 lira alan Büyükünlü, eğitimini tamamlayıp sınıf öğretmeni olmak istiyor.

Yemeğini pişiren, bulaşığını yıkayan, ev temizliğini kendisi yapan Büyükünlü, zorluklara rağmen yaşam mücadelesini sürdürüyor.

Babasını hiç tanımadığını, 13 yaşında annesini kaybettiğini anlatan Büyükünlü, yaptığı açıklamada, annesini kaybettikten sonra yetiştirme yurduna verildiğini ancak 3 gün kaldıktan sonra tekrar evine döndüğünü söyledi.

Büyükünlü, yalnız yaşadığını ifade ederek, "Annem vefat ettikten sonra ondan kalan ipler israf olmasın diye anneannemden kalan tezgahta kilim dokumaya başladım. Kursa gitmedim, motifleri kendim çıkarıyorum. Okuldan geldikten sonra gezmek yerine boş zamanımı burada değerlendiriyorum" dedi.

Yaklaşık 5 yıldır dokuduğu kilim ve diğer ürünleri köy halkına sattığını dile getiren Büyükünlü, "Genelde yaz aylarında yurt dışından gelen vatandaşlar oluyor, onlara satıyorum. Böylelikle okul harçlığımı çıkartıyorum" diye konuştu.

Her ihtiyacını kendisinin karşıladığını, yemek pişirdiğini, temizlik yaptığını anlatan Büyükünlü, en büyük hayalinin eğitimini tamamlayıp öğretmen olmak olduğunu belirtti.

Kaynak: AA