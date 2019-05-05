Avustralya, Almanya ve Endonezya'da son hazırlıklar yapıldı.

5 Mayıs akşamı kılınacak ilk teravih öncesinde camilerde de hazırlıklar tamamlandı.

Ramazana sayılı saatler kala dünyanın dört bir yanındaki Müslümanları heyecan sardı. Öncesinde ise hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor.

Avustralya'da rahmet ayı

Avustralya'da camiler, yaklaşık 600 bin Müslümanın ibadeti için hazırlanıyor.

Ülkede 200'den fazla cami ve mescit bulunuyor. Bunlardan 17'si Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde.

Her birinde de ramazanın ruhunun tam anlamıyla yaşatılması için hazırlıklar tamam.

Yeni Zelanda'da önlem alındı

Yeni Zelanda'da, İslam düşmanı terör saldırısının gerçekleştirildiği Christchurch'de camilerin çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı.

Müslümanların huzur içinde ramazanı yaşaması için polis cami çevresinde nöbet tutuyor.

Endonezya ramazana hazır

En çok Müslüman nüfusun yaşadığı Endonezya'da da ramazan hazırlıkları devam ediyor.

Başkent Cakarta'da Müslümanlar alışveriş için pazarlara koştu.

Almanya'da ramazana doğru

Almanya'nın Köln şehrinde de ramazan hazırlıkları sürüyor.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği, ülke genelinde 857 cami derneğinde mübarek ay boyunca çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Dualar edilecek, mukabelelerin ardından kısa mealler okunacak.

Birlik bu yıl Köln Merkez Camii'nde 40 bin kişiye iftar verecek.

Haber: TRT Haber