Teravih namazı için camileri dolduran vatandaşlar, ilk sahurlarını yaparak oruca başladı. Eller semaya, kalpler Yaradana açıldı. Mübarek ramazan ayının gelişiyle camiler doldu taştı. Kahramanmaraş'ta Abdülhamit Han Cami’nde, Ramazan Ayı’nın ilk teravih namazı yaklaşık 10 bin kişiyle kılındı.

Çankırı'da, kadın, erkek, genç, yaşlı her yaştan çok sayıda vatandaş, teravih namazını kılmak camilere akın etti.

Ramazan'ın gelişi Sivas'ta da büyük çoşkuyla karşılandı. Bu şehirde yaşamış olan evliyalarından Şemsettin Sivasi tarafından yazıldığı düşünülen, "Ya Hannan, ya Mennan" ilahisi camilerde yankılandı.

Mardin'de de vatandaşlar, ramazan ayının ilk teravih namazını kılmak için Artuklular dönemine ait Kasımiye medresesinde saf tuttu.

Ramazan ayının gelmesiyle sahurun simgesi olan davulcular da ilk mesailerini yaptı.

Çorum'da davulcular, Osmanlı geleneğini yaşatmak için fes takıp, beyaz gömlek ve yelek giydi. Mahalleleri dolaşan davulcular, çaldıkları Mehter Marşı ile vatandaşları sahura kaldırdı.

İlk sahur yapıldı

İlk sahuru, kimiler evinde kimileri de görevi başında yaptı.

Denizli'de görev başında olan itfaiye erleri, sahurlarını yapmak için mesai arkadaşlarıyla aynı sofrayı paylaştı. İtfaiyeciler, sahurlarını yaparken telsiz başında nöbetçi bırakarak her an göreve çıkacak gibi hazır bekledi.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polisler de ilk sahurlarını uygulama noktasında yaparak dua etti.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde kömür ocaklarında çalışan maden işçileri, yerin metrelerce altında ilk sahurlarını gerçekleştirdi.

Yemeklerini yiyerek oruca niyetlenen işçiler, daha sonra mesailerine devam etti.

Kaynak: TRT Haber