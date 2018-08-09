Şehidin adı oğluna verildi

Şırnak'ta 23 Nisan 2018 tarihinde PKK'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Üstçavuş Sadık Akın’ın eşi Şenay Akın, doğum yaptı. Hüzün ve mutluluğu bir arada yaşan şehit eşi, dünyaya getirdiği oğluna eşi Sadık Akın’ın ismini verdi.

Şenay Akın, dünyaya getirdiği oğluna şehit eşi Sadık Akın'ın ismini verdi. Hastanede çocuğunu kucağına alan anne, eşinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk aşığı olduğunu ifade ederek, eğer şehit olmasaydı oğluna da Mustafa Kemal ismini koyacağını söylediğini vurguladı. Eşinin Foça'dan Şırnak'a tayini çıktığını ve eşinin kendisine şehit olacağını söylediğini belirten Akın, "Foça'dan Şırnak'a tayin aldık. 10 ay sonra eşim şehit düştü. Oraya 3 kişi gittik. 4 kişi olalım istedim, olmadı. Mardin yolunda 'Ben bu göreve gittim mi sana gelmeyeceğim. Olur da bana bir şey olursa oğlumun adını Sadık koy. Eğer ben sağ kalırsam Mustafa Kemal olacak oğlumun adı. Hayalim bu' dedi bana." ifadelerini kullandı.

Şırnak merkeze bağlı Soru Tepe mevkisinde 23 Nisan'da PKK'lı teröristlerin önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan Jandarma Üstçavuş Sadık Akın, kaldırıldığı Şırnak Devlet Hastanesi'nde 2 gün sonra şehit olmuştu.

Şehit astsubaydan geriye 2,5 yaşındaki kızıyla oynadığı görüntüler kaldı

Hain terör örgütünün tuzağında şehit düşen Jandarma Astsubay Üstçavuş Sadık Akın’dan geriye, 2,5 yaşındaki kızı Göksu ile oynadığı görüntüler kaldı. Şehit eşi Şenay Akın’ın sosyal medya hesabına yüklediği görüntülerde şehit Sadık Akın’ın, kızı Göksu ile fotoğrafları yer aldı.

Kaynak: AA