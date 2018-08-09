Gelinlik ve damatlıkla rafting keyfi

İçişleri Bakanlığı tarafından bir yıl önce kente atanan Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel'in öncülüğünde başlatılan projeler aralıksız devam ederken, kentteki huzur ortamı da her geçen gün kendini hissettiriyor.

Mayıs ayında Türkiye Rafting Şampiyonası'na başarıyla ev sahipliği yapan Tunceli'de, uluslararası rafting parkuru olarak tescillenen Munzur Çayı da her geçen gün sayıları artan rafting tutkunlarını ağırlıyor.

Munzur Vadisi Milli Parkı'nın içinden kıvrılarak akan ve vadiye hayat veren Munzur Çayı, düğün öncesi fotoğraf albümlerine farklı kareler eklemek isteyen çiftlerin de en çok tercih ettiği mekanlar arasında.

Sertaç ve Alev Yıkılmaz çifti de düğün öncesi Munzur Çayı çevresinde fotoğraf çektirdi.

Yıkılmaz çifti, fotoğraf çekimi sonrası çayda rafting yaparak farklı bir heyecan yaşadı.

Gelinlik ve damatlıkla 5 kilometrelik parkuru geçtiler

Damat Yıkılmaz, düğün öncesi Munzur Çayı'nda rafting yaparak kentte bir ilke imza attıklarını söyledi.

Tunceli'nin ve Munzur Çayı'nın doğal güzelliklerine işaret eden Yıkılmaz, bu güzelliklerin turizme kazandırılmasının önemini vurguladı.

Fotoğraf çekimi sonrası yaklaşık 5 kilometrelik parkurda gelinlik ve damatlıkla rafting yaptıklarını ifade eden Yıkılmaz, "Rafting gerçekten de çok zevkli ve Munzur Çayı'nda olması daha da güzel. Buraya gelen herkese bu duyguyu yaşamalarını tavsiye ediyorum. Raftingi düğünümüz biraz daha farklı, heyecanlı olsun diye yaptık ve gerçekten çok mutlu olduk" diye konuştu.

Gelin Alev Yıkılmaz da Tunceli'nin doğasıyla, yaşamıyla modern ve güzel bir şehir olduğunu vurguladı.

Tunceli'de ilk kez gelinlikle rafting yapıldığına işaret eden Alev Yıkılmaz, şunları kaydetti:

"Memleketimiz ve doğamız çok güzel. Bugün düğün öncesi dışarıda doğada fotoğraflar çektirdik ve sonra rafting yapmaya karar verdik. İlk kez denedik ve gayet güzeldi. Çok zevkli ve heyecanlıydı, özellikle dalgalar çok güzeldi. Bugüne kadar Tunceli'de gelinlikle rafting yapan hiç görmedim. Biz ilk olduk galiba, herkese tavsiye ediyorum."

Kaynak: AA