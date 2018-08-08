Van Gölü çevresinde bisiklet turu

Van Gölü'nün turizme kazandırılması ve farkındalık oluşturmak amacıyla "Van Denizini Pedallıyoruz" sloganıyla Adilcevaz'da başlatılan ve 4 gün süren "1. Ulusal Van Denizi Bisiklet Şenliği"ne katılan yaklaşık 60 sporcu bisikletleriyle kent sahilindeki İşletme Parkı'na geldi.

Burada, Belediye Başkanı Fettah Aksoy tarafından karşılanan sporcular, bir süre dinlendikten sonra sahilde bisiklet sürdü.

Van Gölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel, yaptığı açıklamada, göl etrafında bisiklet turu düzenlendiklerini söyledi.

Etkinlik Adilcevaz'da sona erecek

Etkinliğinin 4. gününde olduklarını aktaran Özel, şunları kaydetti:

"Adilcevaz'dan başladık, ardından Erciş ve Muradiye'ye gittik. Muradiye Şelalesi'nde ilk kampımızı yaptık. Daha sonra Van'a geçtik, tarihi yerleri gezdik. Amacımız bunu uluslararası bir etkinliğe dönüştürmek. Aramızda İran'dan da katılan bir misafirimiz var ve ülke genelinden katılımcılar var.

Gevaş turundan sonra Tatvan'a geldik. Nemrut Krater Gölü kenarında bir gece kamp yaptıktan sonra Bitlis il merkezi ve Ahlat'taki tarihi yerler gezilecek, ardından etkinliği Adilcevaz'da sonlandıracağız."

Etkinliğe Hatay'dan katılan Antakya Bisiklet ve Doğa Gezginleri Grubu Başkanı Aydın Kılıç ise etkinliğin çok güzel olduğunu ve bölgeyi çok beğendiğini belirtti.

Kimya Mühendisi Mürsel Beşin de etkinliğe katılmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Grup üyeleri ardından Nemrut Dağı'na gitmek üzere yola çıktı.

Kaynak: AA