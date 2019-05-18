Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Vurmalı Çalgılar Şefi Dinçer Özer, 13 yıldır çocukların ve gençlerin müzikle yetişmeleri için büyük gayretle düzenlenen uluslararası vurmalı çalgılar festivali ile 12 binin üzerinde çocuğu sahne ortamıyla tanıştırdı.

Yurt içinde ve yurt dışında yıllardır sayısız konser veren ve Türk motiflerini klavyeli vurmalı çalgılara uyarlayarak bir ilke imza atan Özer, iyi nesillerin yetişmesi, çocukların, gençlerin müzik eğitiminde başarılı olması için büyük gayretlerle 13 yıldır vurmalı çalgılar festivali düzenliyor.

Festivallerin bütün bir sene devam ettiğini, bu yılki festivalde konserden çok eğitim programları düzenlediklerini anlatan Özer, yeni nesilleri yetiştiren öğretmenler başta olmak üzere çocuklar, gençler ve engelliler için Türkiye'nin her yerinde eğitimlere gittiğini belirtti.

Özer, bu yıl Niğde, Marmaris, Adıyaman başta olmak üzere birçok il ve ilçeye öğretmenler, sporcular ile engelli çocuklara eğitim ve konserler vermek için gitmeyi planladıklarını söyledi.

Okullara müzik odaları açan festival

Festival kapsamındaki konserleri yıllardır CSO konser salonunda yaptıklarını ve keyifli anılar biriktirdiklerini anlatan Dinçer Özer, şöyle konuştu:

"13 yılda çok öğrenciyle buluştuk. Sayı vermem çok doğru olmaz çünkü çok çocukla buluştuk ama başlangıcından bugüne kadar sadece CSO sahnesine çıkardığımız öğrenci sayısı 12 binin üzerinde. Gittiğimiz illerde de konserler yapıyoruz çocuklarımızla. Türkiye'nin birçok okulunda vurmalı çalgılar müzik odaları açtık ve açmaya da devam ediyoruz. Geçen yıl Adıyaman'da iki imam hatip lisesine vurmalı çalgılar odası açtık. Yine aynı ilde 5 okulda müzik odası açtık. Türkiye'nin her yerinde benim açılışlarına gittiğim ya da gidemediğim Türkiye'nin hemen hemen her yerinde bu festivale de katılmak doğrultusunda çok fazla müzik odaları açılmaya başlandı."

14'üncü festivalde 23 Nisan büyük konseri

Milli Eğitim Bakanlığının teklifi, Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle festival kapsamında bu yıl 23 Nisan'da MEB Şura Salonu'nda bir gösteri yaptıklarını anlatan Özer, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde büyük bir konser planladıklarını, 14'üncü festival kapsamında da eğitim programları düzenleyerek, müzik odası olmayan okullara destek olmak istediklerini belirtti.

23 Nisan 2020'de, 23 Nisan 1920'nin 100. yılı için büyük bir konser planladıklarını da aktaran sanatçı, her festivalde yeni bir etkinliği çocuklarla buluşturacaklarını söyledi.

İlk festivale katılan öğrenciler sanatçı oldu

Dinçer Özer, yıllarını müziğe adamış bir sanatçı olarak, Türkiye'de müzik eğitiminde eksikten çok eklenmesi gereken unsurların bulunduğunu belirterek, ailelere müziğe ilgisi olan çocuklarını ritim eğitimi aldırması tavsiyesinde bulundu.

Müzik öğretmeni yetiştiren fakültelerde de vurmalı çalgılar dersinin verilmesi gerektiğine dikkat çeken sanatçı Özer, güzel sanatlar fakültelerinde yıllarca dersler verdiğini ama bu gayretin tek başına yapabilecek bir iş olmadığını söyledi.

Özer, 13 yıl boyunca festivalde çok güzel anılar biriktirdiklerini, ilk festivalde sahneye çıkan bir öğrencinin müzik eğitimini devam ettirerek, bugün yurt dışında kariyerine devam eden vurmalı çalgılar sanatçısı olduğunu belirtti.

Eylül'de yeni başvurular var

Özer, Milli Eğitim Bakanlığı ile her sene eylül ayında yapılan iş birliği ile bir başvuru formu oluşturduklarını ve bunu anaokullarından üniversitelere kadar bütün okullara gönderdiklerini söyledi.

Festivale katılmak isteyen okulların ritim, vurmalı çalgılar toplulukları oluşturduklarını, kendilerine gönderilen başvurulardan seçtikleri okulları Ankara'ya davet ettiklerini belirten Özer, festivallerde yurt içi ve yurt dışından gelen profesyonel sanatçılarla öğrencileri buluşturduklarını anlattı.

Dinçer Özer, bu yıl eylül-ekim aylarında bütün okullara 14'üncü festival için yeni duyuruların gönderileceğini vurguladı.

Kaynak: AA