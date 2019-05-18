Yüksek ateş, terleme, ses kısıklığı...

Bu belirtiler kışın yakalandığımız griple benzer olsa da sonuçları çok daha tehlikeli. Halk arasında "yaz gribi" olarak bilinen hastalığın en büyük düşmanı bilinçsiz kullanılan klimalar.

Belirtileri kış aylarında yakalandığımız gribe benzese de vücuda etkileri daha tehlikeli.

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Taylan Gün, "Yaz gribine neden olan bakteri özellikle yaşlılarda bağışıklık sistemi zayıf olanlarda ve bebeklerde çok ciddi bir akciğer enfeksiyona sebep olabiliyor" dedi.

Uzmanlar bol sıvı tüketilmesi gerektiğini belirterek, günde 2 litre su içilmesinin önemine dikkat çekiyor.

Klimaların bakımı önemli

Bu hastalığı tetikleyen en büyük faktörlerden biri, bilinçsiz klima kullanımı.

Taylan Gün, yaz gribinden korunmak için şunları söyledi:

"Yaz gribine neden olan bakteri klimaların filtre sistemlerinde havuzların ve duş başlıklarının filtrelerinde yaşıyor yani bizim evimizde kullandığımız klimalar ve havuzların temizliği çok önemli."

Uzmanlara göre, klima çalıştırılmadan önce odanın havalandırılması ve yatmadan önce çalıştırılan klimanın yüze üflemeyecek şekilde ayarlanması önem taşıyor.

Haber: Deniz Aslan

Kamera: Ümit Kumcuoğlu