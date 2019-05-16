TBMM ve Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği iş birliğiyle Meclis Halkla İlişkiler Binası'nda "Meclis Çatısı Altında Farkındalık" etkinliği gerçekleştirildi. "Dünya Hipertansiyon Günü" etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, toplumun ve TBMM çalışanlarının hipertansiyon konusunda bilinç düzeyini artırmak amacıyla, bazı milletvekilleri, Meclis bürokratları ve diğer çalışanlara tansiyon ölçümü yapıldı.

Katılımcıların tansiyonlarının ölçülmesinin yanı sıra tansiyonun önlenebilir ve kontrol edilebilir bir sorun olduğu anlatıldı, tansiyon sorunun yaratacağı; inmeler, kalp yetmezlikleri, körlük, böbrek yetmezlikleri ve damar tıkanıklıkları gibi sorunlar hakkında katılımcılara bilgi verildi.

Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Ülver Derici burada yaptığı konuşmada, kişilerin en az yılda bir kez tansiyon ölçümü yaptırması gerektiğine dikkati çekti.

"Türkiye'de 10 kişiden 3'ü hipertansiyon hastası"

"Sessiz katil" olarak nitelendirdiği yüksek tansiyonun birçok hastalığa ve ölüme neden olduğunu anlatan Derici, "Tansiyonu tedavi etmeye tansiyonu ölçtürmeyle başlayalım. Çünkü şu an Türkiye'de yüzde 30'umuz yani 10'da 3'ümüz hipertansiyon hastası. Yurt dışında da böyle. Oranlar yüksek. Bu hastalığın tedavisi mümkün yeter ki farkında olalım." ifadelerini kullandı. Derici, projeye katkı sunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve diğer ilgililere teşekkür etti.

Tansiyonunu ölçtüren AK Parti Ankara Milletvekili Arife Polat Düzgün ise siyasette tansiyonun yüksek olduğunu ancak kendisinin tansiyonun normal olduğunu söyledi. Siyasette tansiyonun düzenli seyretmesini istediklerini dile getiren Bolat, "Ülkemizin problemlerine yaklaşırken tansiyonumuzu mümkün olduğu kadar normal tutup sağlıklı kararlar vermemiz lazım." dedi.

CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl de tansiyonun yüksek çıktığına dikkati çekerek, İstanbul seçimlerinin iptal edilmesinin diğer toplum kesimleri gibi kendisini de etkilediğini söyledi.

İstanbul'daki vatandaşlardan tansiyonlarına dikkat etmesini isteyen Bingöl, "Aman tansiyonlarına dikkat etsinler. 23 Haziran'dan sonra her şey güzel olacak. Tansiyonlar rutine bağlanacak." diye konuştu.

Kaynak: AA