Onların yaşları, hastalıkları farklı olabilir ama beklentileri aynı. Yıllardır umutla organ bekliyorlar. Sağlık Bakanlığı verilerine göre 26 binden fazla hasta, organ nakli için sıra bekliyor.

Listenin başında 22 bin 178 kişiyle böbrek hastaları var. Onu karaciğer ve kalp hastaları izliyor. Türkiye'de organ nakillerinin yüzde 78'i canlı vericiden, yüzde 22'si ise kadavradan yapılıyor.

"Türkiye organ bağışında son sıralarda"

Türkiye'de 473 bin kişi organ bağışında bulunmak için form doldurdu. Sayı çok gibi görünse de yeterli değil. Genel Cerrah Prof. Dr. Aydın Dalgıç, Türkiye'nin organ bağışı konusunda gelişmiş ülkelere kıyasla son sıralarda olduğunu söylüyor.

Karaciğer ve böbrek nakli canlı vericiden olabiliyor, diğer nakiller ise kadavradan yapılıyor. Umut listesine sürekli yeni hastalar ekleniyor. Sağlık Bakanlığının verilerine göre bu rakam 26 bini geçmiş durumda.

Nakil için 7/24 görevdeler

Ekipler ise, her an görev hazır. Yeter ki, bir bağış haberi gelsin. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Organ ve Doku Naklİ Koordinatörü Fadime Yaşar, "365 gün 24 saat icapçıyız. Organ çıktığı an hızla gidip hastamıza organı naklediyoruz. Organ nakillerinde hızlı olmanız gerekiyor. Kalpte çok hızlı olmalıyız. Karaciğerde biraz daha zaman var, böbrekte biraz daha fazla zamanımız var." dedi.

"Dini yönden sakıncası yok"

Organ bağışında dini açıdan kaygıları olanlara ise din görevlilerinin yanıtı net.

Mamak Müftüsü Ramazan Ilıkkan, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Kurulu'nun fetvasına göre, beyin ölümü gerçekleşen kişinin kendi iradesi ya da öldükten sonra yakınlarının iradesi şartıyla caiz olduğunu belirtti.

Bağış hayat kurtarıyor

Organ nakli yapılamadığı için birçok kişi hayata veda ediyor. Karaciğer hastası ev kadını Zerrin Saraçoğlu ise, şanslı. 2 yıl bekledikten sonra hiç tanımadığı bir bağışçı, ona umut oldu.

Havva Avcı ise o kadar şanslı değil, tam 10 yıldır böbrek nakli bekliyor.

Organ bağışının artmasının yanısıra, izin konusunda cenaze sahipleri ya da beyin ölümü teşhisi konulan hasta yakınlarının duyarlılığı da önemli.

Haber: Berrin Yücesan

Kamera Aykut Çevik

Kurgu: Murat Durkoç