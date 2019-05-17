20 yaş üzeri 80 klasik araba ve 11 farklı ülkeden 150 yarışmacı 14'üncü Doğu Batı Dostluk ve Barış Rallisi'nde bir araya geldi.

Etkinliğin Türkiye etabında start verildi. Bu rallide hız ve hırs değil, hoşgörü ve dostluk kazanıyor.

Geri sayımı Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı, davet ettiği Avrupa Birliği konsolosları ile birlikte yaptı.

Organizasyon yarışın ötesinde, sosyal ve kültürel paylaşımı ön plana çıkarmayı amaçlayan bir sosyal sorumluluk projesi.

Geleneksel hale gelen rallinin Türkiye'nin tanıtımına katkısı büyük.

Bu yılın teması Göbeklitepe

2019'un "Göbeklitepe Yılı" ilan edilmesi dolayısıyla ralli teması da aynı ismi taşıyor.

Ralliye katılan araçlar, üzerinde Göbeklitepe logosu ile seyahat ediyor.

Organizasyon sorumlusu Nadir Serin, "Biz bu organizasyon vasıtası ile Göbeklitepe'yi uluslararası platforma taşımak istiyoruz. Özellikle saha çalışması yaparak insanlara daha çok Göbeklitepe ile ilgili bilgi vermek..." dedi.

Medya sponsoru TRT

Etkiliğin medya sponsoru ise her yıl olduğu gibi bu yıl da TRT oldu.

Almanya'da başlayan dostluk rallisi 14 ülkenin ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde sona erecek.

Haber: Cem Şükrü Yıldız

Kamera: Sefa Bakış