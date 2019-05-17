Hassa Şehit Murat Bulkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, fiziksel yetersizliklerinden dolayı bilgisayar kullanmakta zorlanan engellilere kolaylık sağlayabilmek amacıyla "engelsiz mouse" geliştirdi.

Öğrenciler, bu cihazla kas hastası 14 yaşındaki Ahmet Karaosman'a umut oldu.

Kollarını ve ellerini güçlükle kullanan Ahmet için cihazla kişiye özel ayarlamalar yapan öğrenciler, daha sonra evinde ziyaret ettikleri engelli gence cihazı hediye etti. Karaosman, gözlüğe takılan ve baş hareketleriyle kullanılabilen cihaz sayesinde bilgisayarda işlemlerini rahatça yaptı.

Kişiye özel tasarım

Okulun Bilişim Teknolojileri öğretmeni ve aynı zamanda projenin koordinatörlüğünü yürüten Mehmet Ragıp Özdemir, "engelsiz mouse"u her geçen gün daha da geliştirdiklerini söyledi. Ayrıca, cihazın kişiye özel de tasarlanabileceğini belirtti.

"Yakın çevremizden tanıdığımız bir öğrencimizin kardeşi yatağa bağımlı yaşıyordu. Onun hayata bağlanması, bilgisayar kullanabilmesi açısından böyle bir ürüne ihtiyacı olduğunu öğrendik. Öğrencilerimizle birlikte Ahmet kardeşimize özel tasarladığımız 'mouse'umuzu hediye ettik."

"Bu cihaz benim gözüm, elim, ışığım oldu"

Ahmet Karaosman ise, hediye edilen cihaz sayesinde artık bilgisayarı rahatlıkla kullanabileceğini söyledi.

Hediye için proje öğretmeni ve öğrencilerine teşekkür eden Karaosman, "Benim böyle bir cihaza ihtiyacım vardı. Öğrenci arkadaşlarımız da böyle güzel bir cihaz geliştirmişler. Sağ olsunlar beni düşünüp hediye ettiler. Geliştirilen bu cihaz benim gözüm, elim, ışığım oldu. Aynı şekilde benim gibi olan arkadaşların da çok işine yarayacağına inanıyorum" dedi.

Kaynak: AA